Pechino 2022: nei 1000 metri sfuma il bis d'oro per Arianna Fontana

Nella finale dei 1000 metri femminili dello short track sfuma, per ora, il sogno di Arianna Fontana di vincere l’undicesima medaglia olimpica della sua carriera e l’undicesima per l’Italia ai Giochi olimpici invernali di Pechino 2022. La 31enne fuoriclasse valtellinese è prima caduta alla prima curva dell’ultimo giro e poi è stata squalificata per aver ostacolo la statunitense Kristen Santos. L’oro è andato all’olandese Suzanne Schulting.

IL MEDAGLIERE AGGIORNATO DI PECHINO 2022

Pechino 2022: Fontana caduta e poi squalificata nella finale dei 1000

Fontana ha passato in estrema scioltazza i quarti di finale e, con relativa facilità, anche le semifinali. In finale è quasi sempre stata nelle prime tre posizioni, mai però in testa, occupata sempre da Schulting, la sua eterna rivale, ma a meno di 100 metri dall’arrivo il fattaccio: Arianna ha cambiato la sua traiettoria proprio dove stava cercando di passare Nelson, tra le due c’è stato probabilmente un piccolo contatto ed entrambe sono finite contro i materassi, poi la pattinatrice di Berbenno è stata squalificata per la sua manovra giudicata scorretta dalla giuria.

Pechino 2022: a Fontana restano i 1500 per entare ancora di più nella storia

Un peccato perché così anche il bis d’oro dopo quello nei 500 sfuma, ma mercoledì ci saranno i 1500 metri, dove tenterà nuovamente di acciuffare quella medaglia che la renderebbe la donna italiana, Giochi estivi compresi, con più metalli preziosi a cinque cerchi in bacheca di sempre, staccando Stefania Belmondo, che ora affianca a quota 10.

Pechino 2022: Schulting oro nei 1000, Choi argento, Desmet bronzo

Dicevamo che la medaglia d’oro l’ha vinta Schulting, che ha concesso il bis del trionfo di Pyeongchang 2018 sulla distanza e che nei quarti di finale ha stabilito il nuovo record del mondo della distanza con lo strepitoso crono di 1’26”514. L’argento è andato alla sudcoreana Choi Min-jeong, che quattro anni fa a Pyeongchang aveva vinto l’oro nei 1500 e nella staffetta femminile ma sul chilometro era finita quarta proprio dietro ad Arianna. Il bronzo, storico per il Belgio perché il primo nella storia dei Giochi invernali in questa disciplina, lo porta a casa Hanne Desmet.

