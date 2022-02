Pechino 2022, emozione Fontana: oro e 10° medaglia nello short track

07-02-2022 14:06

Stupenda Arianna Fontana: l’azzurra valtellinese dello short track si mette al collo l’oro nei 500 metri ai Giochi di Pechino 2022. Per lei è la seconda medaglia di questa rassegna, dopo l’argento nella staffetta mista di sabato.

Si tratta anche della decima medaglia olimpica: eguaglia così il record di Stefania Belmondo.

Arianna Fontana: oro nei 500 metri a Pechino 2022

L’italiana, in un momento di splendida forma si laurea campionessa olimpica nei 500 metri, la sua distanza preferita. La lombarda fa segnare il tempo di 42”488. Fondamentale il sorpasso dell’olandese Schulting (42”559) al penultimo giro, bronzo alla canadese Boutin (42”724). È la prima medaglia d’oro della rassegna Olimpica e la quinta totale, la seconda della giornata dopo l’argento di Federica Brignone.

Arianna Fontana, regina dello short track a Pechino 2022: eguaglia il record di Stefania Belmondo

Arianna Fontana diventa di diritto una delle atlete più importanti degli sport invernali e non solo. È infatti l’italiana più medagliata nella disciplina e eguaglia anche Stefania Belmondo per numero di medaglie Olimpiche, ben dieci. La valtellinese ha una collezione di 2 ori, 3 argenti e 5 bronzi, nessuna italiana ha vinto di più. Già a PyeongChang 2018 aveva vinto l’oro e quindi oggi è arrivata la conferma. Superati per numero di podi olimpici altre leggende della diciplina come Apolo Anton Ohno e Viktor An.

Arianna Fontana nella storia olimpica: le parole di Giovanni Malagò

Subito arrivano i complimenti del numero uno dello Sport Giovanni Malagò dopo l’impresa dell’italiana. “Arianna sei nella storia! Mi hai commosso. Che sofferenza! Ti meriti 10 e lode”.

E poi, afferma: “Ho vissuto questa finale totalmente in apnea, nella mia stanza, non potendo ancora essere lì, al tuo fianco (causa positività, ndr), a palpitare e gioire con te. Con questa decima medaglia hai raggiunto Stefania Belmondo al top delle atlete azzurre più medagliate nella storia dello sport italiano. E sai bene che non è ancora finita”.

