Pelè ancora in ospedale: ecco gli ultimi aggiornamenti

Per diverse ore Edson Arantes do Nascimento, noto a tutti come Pelé, ha tenuto in apprensione familiari, amici, tifosi e appassionati di calcio di tutto il mondo.

Venerdì infatti l’ex stella del Santos e della Nazionale brasiliana era tornata “in un’unità di terapia intensiva dopo aver manifestato difficoltà respiratorie” facendo nuovamente temere per le sue condizioni di salute dopo l’asportazione del “sospetto” tumore al colon dello scorso 4 settembre.

Dopo giornate di ansia e paura, oggi però il nativo di Três Corações ha provveduto a rassicurare tutti sul suo stato di salute attraverso i propri canali social.

“Come potete vedere, sto prendendo a pugni l’aria per celebrare ogni giorno migliore. Il buon umore è la migliore medicina e ne ho in abbondanza. Non potrebbe essere diverso” ha scritto su Instagram Pelè accanto ad una foto che lo ritrae su una sedia d’ospedale assieme a due medici.

“Ho ricevuto così tanto affetto che il mio cuore è colmo di gratitudine. Grazie a tutto il fantastico staff dell’Albert Einstein Hospital!” ha aggiunto O’Rey il quale, dopo essere andato sotto i ferri, è rimasto ricoverato in terapia intensiva per dieci giorni prima di essere dimesso.

“Questo è il normale scenario di recupero per un uomo della sua età. Dopo un’operazione come questa, a volte si fanno due passi avanti e uno indietro” ha scritto spiegato su Instagram la figlia del campione Kely Nascimento che non ha mai smesso di supportare il padre in questo ultimo difficile periodo.

Proprio lei sabato era stata la prima a dare un importante aggiornamento sul decorso positivo della situazione di Pelè filmando una leggera seduta di fisioterapia durante la quale O’Rey era apparso sorridente e scherzoso durante gli esercizi sottopostigli.

Il peggio dunque sembra essere alle spalle ma la situazione dell’ex asso del Brasile andrà monitorata e tenuta sotto osservazione anche nelle prossime ore. Quel che sembra certo però è che, in ogni caso, Pelè affronterà anche il secondo tempo di questa dura partita senza perdere il buon umore.

OMNISPORT | 20-09-2021 17:40