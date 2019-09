Pellegatti inventa nuovo modulo-Milan, il web replica

Milano si ferma per una notte. La grande attesa per il derby di San Siro tra Milan e Inter coinvolge tutti, dai tifosi più accaniti ai semplici appassionati fino ai curiosi occasionali. Chi risorgerà dalle proprie ceneri più o meno accese? Come se la giocheranno Giampaolo e Conte dal punto di vista tattico? Per Carlo Pellegatti il modulo dei rossoneri sarà una sorta di inedito assoluto.

LA GIORNATA – La storica voce di Milan Channel realizza un lungo video sul suo canale Youtube per presentare il big-match di stasera. Pellegatti descrive tutta la sua giornata di oggi, dal mattino (con la lettura dei giornali e l’acquisto del miele di castagno) fino al momento in cui andrà allo stadio, in attesa del fischio d’inizio di Doveri.

IL MODULO – Si parla poi di moduli e il giornalista inventa il nuovo schema rossonero:”Lo chiamerei 4-3-1-1-1 con Suso largo, non mi suona bene dire 4-3-2-1 nè 4-3-1-2 perchè Paquetà è l’1 dietro la punta ma Suso sta sempre a destra”. Poi elenca le speranze: “Emozioni e paura quando la palla sarà dalla parte di Donnarumma e speranze quando sarà dalle parti di Handanovic, che per me sono due tra i 5 migliori portieri al mondo”.

BOCCIATO– Fioccano i commenti ma prevale il pessimismo. I fan rossoneri hanno identificato i punti deboli: “E anche oggi giochiamo con due squadre: una composta da 10 uomini, l’altra da Suso” o anche: “Ma Suso e Rodriguez sono omini del biliardino che non si spostano da dove stanno? “.

L’IRONIA – Tanti anche i pensieri ironici: “Oggi finisce l’estate. Giampaolo si alza e dice “Ma è già cominciato il campionato?” o anche “Il modulo giusto per vincere è: il 4-3-1-1-4-3-4-5 etc.. per vincere stasera ce ne servono 50-60 in campo…”.

IL PESSIMISMO – Prevale lo scoramento: “Stessa formazione dello scorso anno senza Cutrone e Bakayoko… ma dove vogliamo andare???Che Dio ce la mandi buona…. ” o anche: “Oggi ci schianteremo contro una corazzata…. godiamoci il derby senza farci sfiorare minimamente dal pensiero di poterlo vincere…” oppure: “Se perdiamo e male che si fa? Lo si manda via l’azzeccacarbugli confuso che siede in panchina?”.

LA PAURA – C’è chi non nasconde la paura: “Ma Hernandez e Bennacer? Bocciati anche loro o fuori condizione. Mi domando giocando una volta alla settimana come si fa a non andare in condizione. Stessa formazione dell’anno scorso, anzi più scarsa senza Bakayoko che era veramente forte. Da milanista è il primo derby che ho paura arrivi stasera. Speriamo in un miracolo. Perché di questo si tratta” e infine: “Caro Carlo, vorrei vedere quell’animus pugnandi da parte di tutti!! Questo è il Derby e il campo se lo devono mangiare!”.

SPORTEVAI | 21-09-2019 11:35