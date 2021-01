Pellegatti: Non è Fantacalcio, può venire al Milan

Primo giorno dell’anno e immancabile arriva il primo video del 2021 di Carlo Pellegatti. La storica voce di Milan Channel sul suo canale youtube, dopo gli auguri di rito, ha parlato del momento attuale dei rossoneri, del prossimo impegno col Benevento ed anche di mercato, stimolando la curiosità dei tifosi.

Pellegatti non esclude Scamacca al Milan

Dice Pellegatti: “Cosa vorrei vedere calcisticamente nel 2021? Lo stesso orgoglio, la stessa voglia di stupure, questo è un Milan infinito che non si arrende mai, quando pensi di essere invincibile la vittoria ti ammalia, Pioli ha aiutato questo gruppo a crescere con l’aiuto dei giocatori più esperti. Ora c’è il Benevento di Pippo Inzaghi che sarà sempre nei nostri cuori e non sarà mai un vero avversario. Abbiamo la sfortuna di giocare sempre dopo, con la pressione di sapere già il risultato dell’Inter”.

Poi passa al mercato e dice: “per l’attacco qualcuno accenna a un possibile fantacalcio che potrebbe diventare realtà: Piatek potrebbe tornare al Genoa e potrebbe essere di più Scamacca che appartiene al Sassuolo e potrebbe essere liberato. Essendo un giocatore di prospettiva che potrebbe giocare alla Ibra potrebbe essere un colpo”.

Le repliche dei tifosi a Pellegatti

Il nome di Scamacca divide i tifosi del Milan: “Scamacca? NO GRAZIE, mi tengo tutta la VITA BOMBER COLOMBO” o anche: “Uno Scamacca in prestito con diritto non sarebbe male, potrebbe anche fare un buon apprendistato come vice Ibra”.

Poi arrivano commenti più generalisti: “Speriamo che sia un anno molto diverso su tutto, tranne che sul meraviglioso cammino della nostra squadra”, oppure: “Con l’augurio di sconfiggere questo dannato virus, speriamo di continuare sulla scia di questo 2020 magico per noi milanisti” o anche: “Cosa vogliamo calcisticamente? Lo scudetto al Milan” e infine: “cari amici siamo un po’ preoccupati per infortuni. Dobbiamo fare degli innesti almeno di 3 calciatori troppe assenze e troppi infortuni”.

SPORTEVAI | 01-01-2021 10:46