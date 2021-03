Pellegatti rincuora i tifosi: Sapete che mi ha detto Pioli?

“C’è chi dice che il Milan deve solo badare a non farsi sfuggire il quarto posto, leggo tanti titoloni che escludono i rossoneri dalla lotta scudetto ma sapete cosa mi ha risposto Pioli quando gliel’ho fatto notare?”. Carlo Pellegatti prova a rincuorare i tifosi rossoneri dopo la doppia batosta tra campionato (0-1 col Napoli) ed Europa League (0-1 col Manchester United e qualificazione sfumata). La storica voce di Milan Channel sul suo canale youtube allontana jettatori e malpensanti e dà speranza ai fan.

Pellegatti rivela la ricetta per smentire i critici

Pellegatti dice: “Pioli mi ha risposto così: credi che non abbia messo quei titoli a Milanello? La verità è che per cancellare ironie e sorrisi non c’è che una strada: vincere. Se non si portano a casa i punti ha ragione chi critica il Milan, perciò ci auguriamo che la squadra sappia reagire“.

Poi Pellegatti dà un’indicazione di mercato: “Vi avviso: quando vedete giocatori dal costo di 40 milioni, come sembra sia il valore di Vlahovic, lasciatelo lontano dal Milan perché non investirà mai questa somma per un giocatore come lui”.

I tifosi replicano a Pellegatti

Fioccano le reazioni sul web: “È dall’anno scorso che ci prendono in giro. Il Milan può dare la risposta sul campo. Certo abbiamo un organico molto ridotto ma abbiamo sempre saputo reagire. Mi fido dei ragazzi. Mi fido di questi ragazzi e spero che Ibra li possa trascinare alla vittoria” o anche: “Al di là di tanti discorsi, di tante giustificazioni, bisogna vincere punto e basta. Solo così possiamo zittire tutti gli scettici!”.

C’è infine chi scrive: “ma chi se ne frega se ironizzano.. ma pensiamo a noi stessi e a cercare di vincere le partite.. basta alibi.. basta andare in campo con la squadra 2 e gioire perché si è perso solo 1 a 0… ma basta”.

SPORTEVAI | 21-03-2021 10:05