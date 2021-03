Milan, la conferma di Pioli: torna titolare un top player

Alla vigilia della sfida di domani, alle ore 18.00 contro la Fiorentina, ha parlato Stefano Pioli. Dopo l’eliminazione dall’Europa League ora i rossoneri devono canalizzare le proprie attenzioni sulla corsa allo scudetto.

Proprio dell’eliminazione è tornato a parlare Pioli: “È stato un dispiacere forte ma siamo usciti da questa eliminazione ancora più consapevoli delle nostre qualità e che a certi livelli i particolari fanno la differenza. Nelle aree di rigori siamo stati un po’ meno qualitativi di quanto potevamo essere”.

Per quanto riguarda il match contro i Viola, non sarà una sfida semplice per l’allenatore che ha giocato e allenato a Firenze e porta nel cuore anche il ricordo e purtroppo la tragedia di Astori: “Non sarà mai una partita normale. Firenze e la Fiorentina sono più di un avversario, l’anno scorso ho ricevuto un’accoglienza che mi aveva riempito di gioia. Domani sarà una gara difficile ma abbiamo le qualità per fare bene”.

Intanto, però, potrà sfruttare Ibrahimovic che torna titolare anche se ancora è da capire se giocherà per 90 minuti o meno. Sulle parole usate dello svedese, giovedì, Pioli poi difende il suo giocatore.

Non poteva dire altro. Noi dobbiamo puntare il massimo, mancano 11 giornate, siamo lì in piena lotta e dobbiamo provare a vincerle tutte, giocando al massimo ogni gara. Probabilmente domani sarà la gara più complicata, sia per la bravura degli avversari sia perché veniamo da un periodo dispendioso ma non ci interessa. Dopo la sosta sono sicuro che andremo forte.

Non manca anche un commento sui vari infortuni di stagione, con riferimento anche a Calhanoglu che sta cercando di tornare al meglio della forma fisica. Il numero uno dei rossoneri non nega anche che i problemi fisici siano stati davvero troppi.

“In alcuni casi qualcosa ci è sfuggito e non dovrà ricapitare. Anche lo storico di un giocatore è importante, ci stiamo lavorando perché non siamo soddisfatti di questi numeri. Dobbiamo lavorare meglio e sperare che la situazione possa migliorare. Abbiamo recuperato Zlatan e Bennacer, mi auguro che la sosta ci dia qualche giocatore in più”.

OMNISPORT | 20-03-2021 14:56