Pellegatti: vi dico chi prenderà il Milan al posto di Kessie

Domani c’è l’Udinese, il Milan squadra è concentrato sull’esordio in campionato. Ma c’è un altro Milan, la società rossonera con Boban e Maldini in testa, che traguardano la data del 2 settembre della fine del calciomercato con obiettivi e sogni. Di questo ha parlato, ancora, il mitico tifoso giornalista Carlo Pellegatti.

CESSIONE MA A UNA CONDIZIONE – Nel suo classico editoriale sul canale YouTube personale, Pellegati si concentra sulle trattative che riguardano la possibile cessione di Kessie. Nelle ultime ore si è fatta pressante la richiesta del Monaco. “Il Milan sta prendendo in seria considerazione l’idea di cedere il centrocampista ex Atalanta ma non ha dato l’ok definitivo” ha sottolineato il giornalista. “Vi dò una notizia: il Milan non cede Kessie se non ha sotto mano la firma dell’alternativa nel suo ruolo”.

UN EX TOTTENHAM NEL MIRINO – Pellegatti continua la sua chiacchierata con i suoi followers: “Il Milan stavolta non vuole puntare su un giovane ma su un giocatore esperto capace di inserirsi come piace a Giampaolo. Il profilo ideale? Victor Wanyama, ex Tottenham, che pare abbia bloccato il suo passaggio al Bruges proprio perchè si è inserito il Milan”.

SPORTEVAI | 24-08-2019 10:23