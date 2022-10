Pellegri cerca continuità come il Torino: "Questa vittoria ci voleva"

18-10-2022 23:39

Pietro Pellegri batte un colpo e prova a ritagliarsi uno spazio da protagonista nel Toro che sta inseguendo la sua vecchia identità (resa opaca da 4 sconfitte nelle ultime 5 partite di campionato) e che ottiene in scioltezza il pass per sfidare negli ottavi di Coppa Italia il Milan: “Una vittoria sicuramente molto importante. Siamo entrati in campo ‘tosti’ come vuole Juric, mettendo in pratica quello che abbiamo preparato in settimana: ne avevamo bisogno per uscire da questo momento difficile. Il merito è suo, oltre a essere un grande allenatore è un grande motivatore: ha lavorato tanto sulla testa. Io quando sto bene lavoro sempre al massimo per la squadra: adesso voglio trovare continuità. Le nostre difficoltà in fase realizzativa? Ogni partita fa storia a sé: stiamo lavorando tanto in allenamento per migliorare su questo aspetto,”