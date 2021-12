Pellegri titolare in Milan-Salernitana: l'ultima volta 10 mesi fa

04-12-2021 09:55

Oggi, più o meno un’ora prima del calcio d’inizio di Milan-Salernitana, con l’annuncio delle formazioni Pietro Pellegri finalmente rivivrà un momento speciale, per troppo tempo mancato: sarà lui a guidare l’attacco rossonero in una sfida non banale, che potrebbe valere il sorpasso al Napoli in testa alla classifica.

Pioli gli affiderà il compito di non far rimpiangere Olivier Giroud (vittima di una lesione al bicipite femorale) e Zlatan Ibrahimovic, con quest’ultimo (almeno inizialmente) a riposo in vista del cruciale incontro col Liverpool che potrebbe regalare un’insperata qualificazione agli ottavi di Champions League.

L’impegno casalingo contro il fanalino di coda della Serie A sembra essere l’occasione giusta per concedere a Pellegri l’onore di presenziare nell’undici titolare, come non gli accadeva da addirittura 10 mesi: l’ultimo gettone dal 1′ in Coppa di Francia lo scorso 10 febbraio sul campo del Grenoble, quando ancora vestiva la maglia del Monaco.

Un’attesa prolungata dalla costante ricerca di un posto al sole dopo gli innumerevoli problemi fisici che lo hanno colpito nel corso degli ultimi tre anni, durante i quali ha passato più tempo in tribuna che sul terreno di gioco. Guai iniziati a partire dal trasferimento in Ligue 1 con l’avvento della pubalgia e di svariate noie muscolari, come se l’aria del Principato si fosse fatta improvvisamente irrespirabile. In mezzo, la fugace gioia dell’esordio in Nazionale in un’amichevole contro l’Estonia nel novembre 2020.

L’obiettivo numero uno è presto detto: tornare il giocatore dei tempi del ‘Grifone’ e dei record di precocità messi a segno, come quello della doppietta più giovane realizzata in Serie A, precisamente in un Genoa-Lazio 2-3 del 17 settembre 2017. A soli 20 anni, Pellegri vuole riprendersi tutto il tempo perso in infermeria per guarire dagli infortuni: la medicina giusta, manco a dirlo, è il goal.

OMNISPORT