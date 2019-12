Pellissier: "Serie A? Convinti della nostra forza"

Obiettivo serie A per il Chievo Verona. Ad auspicarlo l’ex capitano dei clivensi ed oggi dirigente Sergio Pellissier nella quiete del Veronello dove la società della Diga, come vuole tradizione, ha invitato la stampa per i tradizionali auguri di Natale.

A fare gli onori di casa il presidente Campedelli, l’allenatore Marcolini, lo stesso Pellissier che non ha usato mezzi termini: "Conosciamo il valore delle avversarie come il nostro – ha evidenziato l’ex capitano del Chievo – il torneo di B è infinito ma anche strano, tutto può succedere ma noi siamo convinti del nostro potenziale che speriamo di osservarlo sia al Bentegodi che in trasferta". Sabato sera alle ore 18 al Bentegodi arriva la Cremonese a quota 17 punti mentre i veronesi fermi a 21, dopo la sconfitta di Trapani, si ritrovano davanti la capolista Benevento (31), quindi Pordenone, Cittadella, Perugia, Crotone con 22.

SPORTAL.IT | 05-12-2019 15:09