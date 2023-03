Pennetta difende Berrettini: “Difficile essere costanti tutto l'anno”

Aggiunge: “Le parole fanno male, ti senti accusato, ti vengono dette cose pesantissime perché poi la gente esagera, va fuori di testa”

21-03-2023 15:01

L’ex tennista azzurra Flavia Pennetta corre in soccorso di Matteo Berrettini, criticato piuttosto pesantemente dopo gli ultimi risultati negativi. Flavia, a Fanpage,it, dice: “Il problema è sempre lo stesso: quando uno inizia a vincere, la gente si entusiasma e dà quasi per scontato che tutto sia dovuto. Ma non è così, perché il tennis è uno sport durissimo. Ti fermi solo due mesi, se ti va bene, ed essere sempre costanti non è facile. Le parole fanno male, te lo dico per esperienza personale. Ti senti accusato, ti vengono dette parole pesantissime perché poi la gente esagera e va fuori di testa. Devi imparare a farti scivolare tutto addosso”.

Chiude: “Noi atleti siamo consapevoli che non si può essere sempre al 100%. La gente non comprende che per noi questo è un lavoro e siamo i primi a voler far bene. Quando andiamo in difficoltà lo percepiamo e chi soffre realmente è il giocatore. Ma siamo abituati ad essere messi sotto torchio”.