Fabio Caressa, giornalista di Sky Sport, lancia una clamorosa provocazione dopo la vittoria del Milan sul campo del Napoli: “Non è che gli azzurri hanno fatto come nel biliardo?”

03-04-2023 09:44

Giornalista con una passione sfrenata per gli Sport Usa, di cui è esperto conoscitore. Ma su Virgilio Sport è un osservatore del pallone nostrano e delle sue baruffe quotidiane. Appassionato di musica, ha sviluppato orecchio anche per borbottii degli spogliatoi, mugugni dei tifosi e voci di mercato

Una provocazione forse, a fine partita e dal salotto di Sky Sport il giornalista Fabio Caressa prova a fare un’analisi decisamente particolare della vittoria del Milan sul campo del Napoli. I rossoneri hanno annientato gli azzurri rifilando un poker alla squadra di Luciano Spalletti ma il giornalista prova a dare una visione diversa di quanto accaduto allo stadio Maradona.

Caressa: “Non è che il Napoli ha fatto vincere il Milan?”

La gioia dei tifosi del Milan dopo la splendida vittoria sul campo del Napoli è stata parzialmente mitigata dalle parole di Fabio Caressa che dopo la partita nel salotto di Sky Sport ha fornito un punto di vista completamente inaspettato su quanto successo nel corso dei 90 minuti allo Stadio Maradona: “Ma secondo voi nella testa del Napoli non c’è il fatto che è la prima di tre partite. Io penso una cosa. Sapete quelli che giocano a biliardi che ti fanno vincere la prima partita perché stai tranquillo. Io fossi il Milan non mi fiderei di questa palla 8 in buca d’angolo, senza Osimhen. E’ stata una partita con un clima molto particolare per il Napoli”.

La provocazione di Caressa non piace a nessuno: è l’ennesima polemica

Fabio Caressa non è nuovo ad esternazioni particolari mentre si trova a giudicare il nostro campionato. Soltanto qualche settimana fa si era reso protagonista di una lite, proprio negli studi di Sky Sport, con il collega Marco Bucciantini sul concetto di “possesso palla”, una statistica che il giornalista e telecronista giudicava come inutile e inesistente. In quella occasione aveva fatto infuriare i tifosi del Napoli, ora sempre dal salotto Sky lancia un’altra provocazione che però manda su tutte le furie i tifosi del Milan.

Napoli-Milan, le parole di Caressa scatenano la bufera sul web

Neanche il tempo di lanciare la sua provocazione e Fabio Caressa si ritrova sotto il fuoco incrociato dei social. Il nome del giornalista Sky è finito in cima ai trend topic di Twitter dopo la sua inconsueta lettura del match tra Napoli e Milan con i tifosi rossoneri particolarmente arrabbiati: “Ma non è che mentre i milanisti si stanno godendo questo momento a qualcuno rode alla grande”, replica Angela. Ma i commenti negativi nei confronti del giornalista si moltiplicano: “Questo Caressa pederastie sempre l’occasione per stare zitto”, scrive Marcello e Davide aggiunge: “E’ imbarazzante come sempre”. E Pietro commenta: “Non smetterò mai di dire che Caressa è un miracolato. Sicuramente un buon telecronista ma niente di più. Arrogante, presuntuoso e di calcio non ne capisce niente”.