Per Inter-Juve un arbitro che fa felici solo i bianconeri

Non è stato un compito facile per Rizzoli designare gli arbitri per la prossima giornata di serie A. Tante le partite delicate, in testa come in coda, e c’era legittima curiosità per sapere chi avrebbe diretto il big-match Inter-Juventus, anticipo del sabato sera. La scelta è finita su Banti di Livorno, ex internazionale e considerato un talento mai sbocciato del tutto. E’ già il suo terzo derby d’Italia tra Inter e Juventus: ha arbitrato la sfida del 2010 (0-0 a San Siro) e quella del 2015 (1-1 a Torino). Una decisione che può soddisfare soprattutto la Juventus.

I PRECEDENTI – Banti ha arbitrato 35 volte la Juventus, in cui i bianconeri hanno ottenuto 24 vittorie, 5 pareggi e 6 sconfitte. In questa stagione ha diretto 3 volte la Juventus che non ha perso in nessuna delle tre circostanze: Juve-Napoli 3-1, Atalanta-Juve 2-2 e la finale di Supercoppa italiana vinta dai bianconeri contro il Milan. Non pochi i casi in cui si è parlato di aiutini ai bianconeri. Fece rumore la sua direzione del 3 marzo dello scorso anno tra Lazio e Juventus, quando fu al centro di una feroce polemica per non aver fischiato sullo 0-0 un rigore netto in favore della Lazio per un fallo di Benatia su Leiva ed anche in questa stagione è stato criticato aspramente per la supercoppa Italiana di Gedda tra Juventus e Milan quando non ha fatto ricorso al Var per un intervento assai dubbio di Emre Can su Conti, limitandosi ad usare il silent-check e scatenando la rabbia dei rossoneri.

LE STATISTICHE – Con l’Inter è alla sua 31esima conduzione (17 vittorie, 8 pareggi e 6 sconfitte), la seconda stagionale. Il precedente non è favorevole ai nerazzurri che persero 2-1 a Cagliari in una gara caratterizzata da parecchie polemiche. Tre gli episodi più importanti della partita, con Cigarini che – dopo essere stato ammonito quattro minuti prima – stende Nainggolan e meriterebbe la seconda ammonizione, che invece non arriva, inspiegabilmente. Sul gol che porta al primo vantaggio del Cagliari il presunto fallo di Skriniar che ha causato la punizione per i sardi da cui, appunto, è scaturita la rete della squadra di Maran, non sembra esistere. E al 48′ un altro duro fallo di Cigarini su un giocatore dell’Inter non viene sanzionato dal giallo (e conseguente rosso) col play graziato da Banti.

SPORTEVAI | 26-04-2019 12:00