Per una volta Conte e i tifosi d'accordo sulla bocciatura

Di solito ad entrare nel mirino di Conte nelle conferenze stampa era Eriksen, di cui il tecnico dell’Inter doveva giustificare i bassi (o inesistenti) minutaggi. Poi sono arrivati schiaffoni anche per un suo pupillo come Vidal ma se non sempre le bocciature del tecnico dell’Inter sono state condivise dai tifosi, l’ultima semi-stroncatura ha avuto il placet del popolo nerazzurro, già preoccupato per le vicende societarie.

Conte boccia Sanchez

Non è stato particolarmente tenero Conte dopo il ko in coppa Italia con la Juventus nei confronti del cileno. Doveva prendere il posto dello squalificato Lukaku ma ha inciso poco o nulla, tanto che l’allenatore non ha potuto esimersi da una critica forte: “Non so se era stanco, ha cercato di dare il massimo. Ma sotto porta deve essere più cattivo perché i numeri per gli attaccanti sono impietosi. E i suoi numeri devono essere migliori”.

I tifosi si schierano contro il cileno

Fioccano le reazioni dei tifosi sui social: “Sanchez segna al ritmo di un gol ogni dieci partite da tre anni e mezzo” oppure: “Sanchez è pagato profumatamente per fare tre cose: – non infortunarsi durante gli allenamenti o vacanze; – giocare bene con l’Inter sui campi di calcio; – segnare qualche gol, essendo un attaccante. Se viene meno una di queste tre cose, il problema c’è. Al 33% o al 66%, ma c’è” e ancora: “Io non capisco che problemi abbia Sanchez, sembra traumatizzato, del tipo che se calcia un pallone in porta gli vengono i flashback tipo guerra in Vietnam, una volta ne faceva a valanghe, cazzo gli hanno fatto a Manchester? Gli mettevano i palloni di cemento in allenamento?”.

C’è chi scrive: “Se in rosa è ritenuto attaccante, con 1 gol all’anno, è inutile e può anche non esserci Se è ritenuto un centrocampista o trequartista, è diverso,ha un po’ di utilità in più ,resta comunque il fatto che a numeri è messo male”.

Un tifoso osserva: “non scopro l’acqua calda dicendo che il problema è sempre lì, il tecnico ti chiede una punta e gli si prende il cileno, il quale non fa più quel mestiere numeri alla mano” e infine: “Sanchez è oggettivamente poco cattivo sotto porta, giusto anche dire che ha arretrato il suo raggio d’azione e dispensa palloni incredibili”.

SPORTEVAI | 04-02-2021 10:04