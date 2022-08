Perugia, Castori: "Soddisfatto dei due ultimi arrivi"

19-08-2022 22:25

Il tecnico del Perugia Fabrizio Castori ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Parma: “Massimo rispetto ma nessun timore reverenziale. Quel che è certo è che siamo in crescita e che il tempo giocherà a nostro favore. E’ una squadra forte, completa e di qualità. Non voglio però tesserne troppo le lodi perché non voglio che si vada in sudditanza”.

Gli umbri hanno messo a segno negli ultimi giorni due acquisti importanti: “L’arrivo di Luperini e Strizzolo? Sono due ragazzi importanti, il cui arrivo è stato condiviso con la società. Luperini ha corsa, fisicità e abilità nel gioco aereo. Strizzolo attacca la profondità, condizione necessaria per sviluppare il nostro gioco. Direi che sono soddisfatto. Possono giocare già domani? Di certo sono pronti e allenati, ma dobbiamo aspettare la partita per dirlo”.