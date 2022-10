Perugia: dopo Baldini, l'avventura finisce anche per il ds Giannitti

17-10-2022 16:52

Perugia: dopo le dimissioni di Silvio Baldini, arriva al capolinea anche l’avventura in biancorosso del direttore sportivo Marco Giannitti. Questo, il comunicato del club umbro: “AC Perugia Calcio comunica di aver sollevato dall’incarico il Direttore sportivo Marco Giannitti. Il Club intende ringraziare Giannitti per l’attività sin qui svolta e augura lui le migliori fortune professionali e personali”.

Baldini, invece, al termine della sconfitta interna contro il Südtirol per 1-2, aveva dichiarato: “Non voglio prendere in giro nessuno e non voglio mettere in difficoltà il Perugia. Il tempo per recuperare ce n’è ancora ma non sono la persona che in questo momento può aiutare il Perugia, mi dimetto“. Ora, si attende il ritorno in panchina di Fabrizio Castori, esonerato a settembre.