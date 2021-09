Perugia: tante soluzioni e alternative per mister Alvini

Una vittoria esterna e una sconfitta casalinga. Questo il cammino fino adesso nelle prime due giornate di campionato del Perugia che si riaffaccia nel campionato di serie B dopo essere stato promosso dalla serie C lo scorso campionato.

La vittoria colta a Pordenone 1-0 nella prima giornata, aveva portato grandissimo entusiasmo ai Grifoni, ma poi il ko casalingo contro l’Ascoli (2-3) aveva fatto tornare tutti con i piedi per terra. Forse un bene per una rosa giovane, ma equilibrata che ha tanta voglia di mettersi in mostra e di essere protagonista.

“Perugia, una bella rosa da far sbocciare”, titola La Nazione in edicola oggi. “Ventotto giocatori a disposizione di Alvini: soluzioni e alternative in tutti i reparti. Ora si lavora per integrare gli ultimi arrivati”.

“Una rosa con 28 petali. Una rosa ricca da far sbocciare. Le ultime operazioni hanno alzato il livello della squadra a disposizione di Massimiliano Alvini. L’obiettivo resta sempre la salvezza anche se oggi il traguardo, sulla carta, viene visto con ottimismo. Il Perugia aveva già operato con intelligenza inserendo pedine di qualità nei ruoli necessari, ma la rosa era corta e con qualche carenza a centrocampo e in attacco. Ora in mezzo al campo il tecnico ha solo l’imbarazzo della scelta con nove giocatori a disposizione per tre ruoli. Idem per quanto riguarda il fronte offensivo…”.

OMNISPORT | 02-09-2021 10:15