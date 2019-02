Pes 2019, disponibile il data pack 4.0: tutte le novità (trailer)

Solo ieri vi abbiamo raccontato della grande novità di Pes 2019. A partire dal 14 febbraio, infatti, saranno inserite in myClub tre grandi leggende del calcio italiano e internazionale: Francesco Totti, Hidetoshi Nakata e la stella sudcoreana Park Ji-Sung. Oggi vogliamo darvi un’altra buona notizia! È finalmente disponibile il download gratuito del data pack 4.0 di Pes 2019 per le piattaforme PlayStation®4, Xbox One™ e PC STEAM. Lo ha annunciato ieri Konami Digital Entertainment B.V. svelando tutte le novità introdotte.

Che cosa include? Prima novità: gli stadi. Il Celtic Park, lo stadio del Celtic Glasgow – la squadra campione in carica del campionato scozzese – e l’Ibrox, lo stadio dei Glasgow Rangers. Entrambi gli impianti di gioco sono stati riprodotti in ogni minimo dettaglio e sono disponibili nelle modalità diurna e notturna.

Ma non finisce qui. Il download include più di 70 volti dei calciatori aggiornati (tra cui spiccano anche alcuni dei più grandi campioni della Ladbrokes Premiership, la prima divisione del campionato scozzese di calcio) il nuovo completo da gioco della Nazionale Thailandese e gli scarpini da gioco aggiornati dei celebri marchi Nike, Adidas, Puma, Joma e Umbro.

PES 2019 LITE è disponibile per il download gratuito nelle versioni PC e console, la versione completa è disponibile per le piattaforme PlayStation®4, Xbox One™, PC STEAM e per dispositivi mobile tramite Google Play e Appstore. Philippe Coutinho è l’ambasciatore mondiale e l’atleta raffigurato sulla copertina della edizione standard di PES 2019. A David Beckham è dedicata, invece, la copertina dell’Edizione Speciale che include dei bonus aggiuntivi myClub.

Pronti a entrare nel vivo delle novità del nuovo data pack 4.0? Allora vi consigliamo di guardare il trailer!

HF4 | 08-02-2019 08:30