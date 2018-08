PES 2019 per Playstation 4: ecco i trofei della nuova versione

Manca davvero pochissimo all’uscita di PES 2019: il titolo firmato Konami, infatti, sarà sui nostri scaffali il prossimo 30 agosto. C’è chi non ha potuto aspettare e ha già effettuato il preordine e chi invece lo acquisterà alla vecchia maniera direttamente in negozio. Intanto, nell’attesa, ecco la lista ufficiale dei Trofei per PlayStation 4 che si potranno vincere nella nuova edizione.

L’elenco prevede 50 trofei di diverso tipo, tra cui quelli che prevedono il completamento del Campionato Master e di 100 partite esibizione, e quelli previsti dalla modalità MyClub e dalle sfide online. Oltre a quelli già citati ci sono anche: “Marcatore a sorpresa (Bronzo) – Gol segnato da un difensore”, “Classe mondiale (Argento) – Gol segnato da 30 m o più su azione” e “Riserva di lusso (Bronzo) – Gol segnato da una riserva”.

Non ci resta dunque che aspettare l’uscita del titolo. Però ne potete avere un assaggio: sono stati mostrati 15 minuti di PES 2019 alla Gamescom, la più grande fiera a livello europeo interamente dedicata al videogioco. Il video, che i partecipanti hanno visto in anteprima all’evento tedesco, mostra lo stadio dall’alto e Francia e Argentina che cantano l’inno e si sfidano in campo.

Tra le conferme di questa nuova edizione c’è la collaborazione con il Milan: è ormai ufficiale il rinnovo della partnership tra il club rossonero e Konami, come confermato in un tweet dalla società calcistica.

AC Milan & @Konami continue together! 🔴⚫

Ready to play a new season on @officialpes? 🎮

Milan e Konami ancora insieme! 🔴⚫

Pronti a giocare questa nuova stagione su #PES2019? 🎮 pic.twitter.com/fQy9GhYBma — AC Milan (@acmilan) 22 agosto 2018

HF4 | 23-08-2018 09:30