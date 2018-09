Petrachi, altra frecciata a Mihajlovic

Quattro punti dopo tre giornate non rappresentano un bottino esaltante per una squadra che punta all’Europa, ma considerando che si è giocato contro Roma e Inter, perdendo contro i giallorossi con tante recriminazioni, il bilancio del Torino dopo la prima sosta di campionato è positivo.

Anzi, il ds granata Gianluca Petrachi, intervenuto a 'Rmc Sport', è entusiasta: “Sono molto contento dell'approccio della squadra al campionato, Mazzarri sta dando una sua impronta, sto vedendo lo spirito del Torino. Spero che siamo sulla strada giusta e che si possa aprire un ciclo importante".

Petrachi, pur senza nominarlo, manda una frecciata a Sinisa Mihajlovic, esaltando il clima nello spogliatoio nella gestione Mazzarri: "Abbiamo cercato di accontentare in tutto il tecnico in estate, con una rosa ampia e prendendo giocatori che si addicono al suo modulo. Abbiamo raggiunto un buon mix, il mister è carico per questa stagione perché sente la squadra totalmente propria. Con Mazzarri c'è più sinergia, ora i giovani stanno crescendo".

Dove il Toro cercherà di fare la differenza è in attacco, dove ci si chiede se la coesistenza tra Zaza, Belotti e Iago Falque sia davvero possibile: “Bisogna creare le alchimie giuste – ha concluso Petrachi – Avere una coppia come Zaza e Belotti è tanta roba, non so quanti se la possono permettere. Il tecnico dovrà trovare soluzioni ideali per collocare anche Iago Falque. Il Toro quest'anno ha una squadra competitiva e tutti devono conquistarsi il posto".



SPORTAL.IT | 07-09-2018 17:05