Pezzella saluta la Fiorentina: torna in Spagna al Betis

E’ arrivata ai titoli di coda l’avventura italiana di German Pezzella, capitano – ancora per poco – della Fiorentina: il centrale difensivo argentino sta per salutare Firenze, ad attenderlo c’è di nuovo la Spagna.

Come riportato da ‘Sky Sport’, il classe 1991 tornerà a vestire la maglia del Betis, squadra ambiziosa guidata da Manuel Pellegrini e attesa dall’impegno in Europa League dopo il sesto posto della passata stagione.

Pezzella aveva già giocato in Andalusia dal 2015 al 2017, prima dello sbarco in Italia dove si è fin da subito imposto come uno dei migliori interpreti del suo ruolo, convincendo la Fiorentina a riscattarlo un anno più tardi e a concedergli la fascia da capitano.

Il sostituto del fresco campione del Sudamerica sarà Matija Nastasic, in uscita dallo Schalke 04: anche per il serbo si tratterà di un ritorno, in quanto ha già indossato la casacca viola tra il 2011 e il 2012 prima di essere ceduto in Inghilterra al Manchester City.

OMNISPORT | 18-08-2021 13:14