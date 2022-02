Piatek fa centro, la Fiorentina batte l'Atalanta

20-02-2022 14:38

Un gol di Krzysztof Piatek all’Artemio Franchi di Firenze fa vincere la Fiorentina di Vincenzo Italiano per 1-0 contro l’Atalanta di Gianpiero Gasperini, che viene anche espulso per proteste.

Primo tempo equilibratissimo con una sola occasione per parte. Al 33’ lancio in profondità per Koopmeiners che a tu per tu con Dragowski gli calcia addosso. Sei minuti più tardi Sottil prova la conclusione dal limite dell’area ma Musso sfiora deviando in angolo.

Nella ripresa, al 56’ è la Viola a sbloccare il risultato: Odriozola in avanti per Gonzalez, assist per Piatek che di prima fulmina Musso. Al 62’ viene annullato un gol a Malinovskyi per fuorigioco di Hateboer, Gasperini protesta violentemente e viene espulso da Doveri.

Gli ulttimi minuti sono un assedio da parte dell’Atalanta, con Demiral che al primo minuto di recupero di testa manda alto sopra la traversa. Ma tutti gli sforzi sono vani, la Fiorentina e si avvicina alla zona Europa League mentre l’Atalanta si allontana dalla Champions.

