Pierpaolo Marino: Vi dico io chi allenerà l'Inter

Pierpaolo Marino ha una certezza sul prossimo allenatore dell’Inter e la confessa in diretta durante Calcio e mercato, la trasmissione in onda su Rai Sport. L’ex direttore generale, tra le altre, di Udinese, Napoli e Atalantaè convinto che il tecnico dei nerazzurri nel prossimo campionato avrà piena sintonia con l’attuale deus ex machina della società.

La previsione – Ecco le parole di Marino in trasmissione: “Il rapporto tra Conte e Marotta è fondamentale e il fatto che ci sia stato il no alla Roma dopo che si era instaurata una certa empatia coi giallorossi significa che è arrivato qualcosa di più. Per me questo qualcosa in più è l’Inter, non la Juve. Sarebbe una contraddizione aver ingaggiato Marotta per poi prendere un tecnico vicino ad altri canali di mercato, tipo Mourinho con Mendes. Sono convinto che sarà proprio Conte a guidare i nerazzurri”.

Le reazioni – Il nome di Conte continua a dividere i sostenitori dell’Inter. “Vai a vedere che con tutte ste chiacchiere Spalletti non ci porta manco in Champions”, scrive su Facebook un tifoso preoccupato. “Spero proprio che non arrivi, lui è juventino nel cuore come noi lo siamo dell’Inter”, taglia corto una sostenitrice. “All’Inter ci vuole un allenatore con un po’ di grinta…che prenda a calci in c… sti rammolliti di giocatori”, è la cauta apertura di un altro fan. Mentre c’è chi invita ad avere memoria: “Ma perché tutti ricordano Lippie nessuno Trapattoni, anche lui era juventino ma fece un campionato da record con l’Inter”.

SPORTEVAI | 11-05-2019 10:06