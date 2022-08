Pinamonti, frecciata all'Inter: "Non ho avuto occasioni"

24-08-2022 17:55

Il lungo legame tra l’Inter e Andrea Pinamonti si è spezzato.

L’attaccante trentino è stato ceduto a titolo definitivo al Sassuolo dopo una prima parte di carriera svoltasi interamente sotto “l’ombrello” della società nerazzurra, tra settore giovanili e tanti prestiti.

L’ultimo, proficuo, all’Empoli, con 13 gol in Serie A, ha permesso a Pinamonti di diventare un uomo-mercato: dopo gli interessamenti di Atalanta, Monza e Salernitana a spuntarla è stato il Sassuolo che ha scelto l’attaccante come erede di Gianluca Scamacca.

Durante la presentazione ufficiale con il Sassuolo Pinamonti ha ringraziato la società neroverde per la fiducia: “Sono contento di essere qui, il Sassuolo mi ha cercato a lungo e questo mi rende orgoglioso. Questa società punta tanto sui giovani, penso che sia una tappa che può darmi tanto come spero io possa dare tanto alla società”.

Nessuna accusa verso l’Inter, che è però il passato: “All’Inter dovrò sempre dire grazie perché è una squadra che mi ha accolto quando avevo 14 anni. È un dato di fatto che non ho avuto grandi occasioni per dimostrare lì, ma non ho rancori. Ora sono al Sassuolo e spero che possa essere il trampolino verso un top club. La nazionale? Se punto a fare una grande stagione potrebbe essere la conseguenza naturale, ma prima devo fare bene con il Sassuolo”.

