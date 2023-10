Milan, Pioli esce allo scoperto su lite con Calabria e si sbilancia sullo scudetto

Il tecnico rossonero spiega come non cedere spazi agli azzurri di Garcia e fa chiarezza sulle polemiche dopo la sconfitta col Psg in Champions

28-10-2023 14:28

Brucia eccome adesso. Quel “Pioli is on fire” che aveva caratterizzato i momenti belli del Milan ora ha cambiato significato: Pioli è sulla graticola e i due ko di fila con Juventus e Psg suonano come un’accusa precisa al tecnico rossonero. E’ l’inferno ma non ci sono fiamme: perdere un altro scontro diretto a Napoli forse non gli costerebbe la panchina ma sicuramente sarebbe una mazzata pesante per le ambizioni stagionali. A confortare il tecnico rossonero i precedenti della passata stagione, quando vinse al Maradona 4-0 in campionato ed eliminò Spalletti anche dalla Champions.

Milan, Pioli non cambia modo di giocare

Napoli è stato spesso terreno di conquista per Pioli che non nasconde le difficoltà del momento: “La prossima partita è sempre la chance che abbiamo tutti, non abbiamo fatto il risultato che volevamo in queste ultime due partite e vogliamo riscattarci. Sono stati giorni di lavoro e di dialogo con la squadra per rialzare le prestazioni in vista dell’obiettivo da raggiungere. Noi abbiamo il nostro modo di giocare da portare avanti ma è chiaro che ci sono situazioni in cui dovremo essere più attenti”.

Pioli fa chiarezza sulla polemica con Calabria

Il post partita di Parigi è stato agitato, con il botta e risposta a mezzo stampa con Calabria. Pioli chiarisce: “Nervi tesi sì, ma nervi tesi “giusti”, ci mancherebbe essere sereni dopo una sconfitta, ci siamo parlati, ci siamo confrontati ed è tutto chiarito perché mi erano state portate in sala stampa parole non veritiere. Calabria parlava dell’ambiente, non dei giocatori quando ha detto ‘chi non ci crede resti a casa’…”.

Pioli ammette ambizioni da scudetto

Il problema del gol resta quello più impellente: “E’ la situazione che ci sta penalizzando di più, ci stanno mancando troppe cose sotto porta”. Furlani ha detto: speriamo di festeggiare a maggio, è un segnale di ottimismo per la stagione: “Prendo in maniera positiva queste parole, è giusto pensare in grande, è chiaro che il nostro obiettivo deve essere vincere il campionato, poi ci sono le rivali ma il nostro obiettivo deve essere vincere il titolo”,

Con Garcia c’è un precedente poco carino con una lite dopo un derby ma Pioli svicola la domanda e si limita a dire: “Garcia è un ottimo allenatore, ha avuto qualche difficoltà all’inizio come è normale che sia, il Napoli crea tante occasioni, manca Osimhen ma anche senza di lui hanno perso solo contro di noi. C’è poi Kvara che nell’uno contro uno può far male, un calciatore da tenere sempre d’occhio e prendere seriamente in considerazione.”

Pioli spiega il calo di Theo

Rispetto al passato Theo Hernandez sembra meno incisivo: “Secondo me stiamo sviluppando una fase offensiva sulla sinistra un po’ diversa, quindi ci sta che sia un po’ meno prorompente sulla fascia. Lui sa che è fortissimo e che deve alzare il livello. Ho la netta sensazione che mercoledì, al contrario di quanto successo col Chelsea l’anno scorso, siamo stati vicini all’altissimo livello, ma vanno fatti dei passettini in avanti; Theo è uno di quei giocatori che può aiutarci ad arrivare a quel livello”.

Infine Pioli spiega cosa è cambiato nel Napoli tra Spalletti e Garcia: “In fase difensiva non è cambiato più di tanto: un 4-4-2. Con la palla prediligono il possesso e comandare il gioco: è difficile vedere differenze notevoli con la passata stagione per il Napoli di Garcia. Forse Raspadori può raccordare di più il gioco, Simeone – che conosco bene – è più bravo ad attaccare l’area”.