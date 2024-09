Pioli on fire in Arabia, vittoria al debutto ed è già amore con Ronaldo, Al Ahli ok grazie a 31’ di recupero

L'ex tecnico rossonero, che in estate era già destinato ad allenare in Saudi League, conquista la sua prima vittoria con Ronaldo protagonista

Con il suo Milan non aveva mai vinto in Arabia Saudita, in occasione delle gare di Supercoppa italiana tenutesi a Riyadh, ma ora Stefano Pioli è già tornato on fire al debutto con l’Al Nassr. In soli due giorni effettivi di lavoro, l’ex tecnico rossonero, che ora percepirà 12 milioni a stagione in Arabia Saudita, è riuscito nella prima impresa stagionale: 3-0 contro l’Al Ettifaq di Gerrard con Cristiano Ronaldo protagonista. Il riassunto della gara e le novità dalla 4a giornata di Saudi League PRO.

Pioli, dall’addio al Milan alla rivincita in Arabia

Dall’amaro addio di Pioli con i rossoneri, all’ultima di campionato, all’esordio eccezionale nella Saudi League, con una vittoria contro la capolista Al Ettifaq. L’ex tecnico rossonero, che in estate già doveva venire ad allenare in Arabia l’Al Ittihad di Benzema, ha dominato il campo, creando 11 occasioni da gol, concedendo un solo tiro pericoloso e mantenendo il 55% di possesso palla. Stefano Pioli ha utilizzato il 4-2-3-1, sistema di gioco visto anche in passato al Milan, e ha già mostrato gran compattezza tra reparti. L’Al Nassr raggiunge la sua seconda vittoria in campionato, dopo un mese esatto, e raggiunge il quarto posto a -1 dalla vetta, in attesa delle gare dell’Al Ittihad e dell’Al Hilal di Koulibaly e Milinkovic Savic.

Saudi League, Pioli ha già feeling con Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo ha segnato (su rigore) il suo 903° gol, contribuendo al successo della squadra nel 3-0. Durante il cooling break, Pioli è apparso tranquillo, senza polemiche, dimostrando un forte legame con i suoi giocatori. Nella ripresa, Al Najdi e Talisca, assistiti da Sadio Mané, hanno chiuso il match. Pioli ha dichiarato chiaramente il suo obiettivo: vincere il campionato con l’Al Nassr. Ora, l’ex allenatore del Milan sembra destinato a essere una figura di rilievo per il futuro del club, mentre i tifosi già cantano “Pioli is on fire” in segno di supporto. Dopo la vittoria, anche il feeling con CR7 è stato evidente, con scambi di sguardi e complicità e un coolin break tanto diverso da quello di Fonseca con Leao e Theo. Ronaldo ha dedicato la sua esultanza con il segno del numero 3 al figlio Cristiano Jr., che aveva segnato una doppietta, creando una “tripletta familiare”.

Saudi League, l’Al Ahli batte Damac 4-2 dopo maxirecupero

L’Al Ahli di Kessié e Gabri Veiga, intanto, ha vinto 4-2 contro il Damac FC, con due gol segnati dopo 90 minuti e un recupero infinito: 11′ nel primo tempo e 11′ nella ripresa diventati poi 20′. Veiga ha aperto le marcature al 13° minuto su assist di Toney. Dopo il vantaggio, l’Al Ahli ha fallito diverse occasioni per incrementare il punteggio. Il Damac ha iniziato a reagire e ha pareggiato nei minuti di recupero del primo tempo grazie a un gol di Fallatah al 45+9’. L’aggiunta di altri 11 minuti (inspiegabile) ha sorpreso i giocatori dell’Al Ahli, che hanno protestato con l’arbitro ma nella ripresa è successo di tutto. Dopo il 2-1 di Damac e il 2-2 di Chafai cambia tutto nel finale. Come nel primo tempo, l’arbitro ha aggiunto 11 minuti di recupero, poi portati a 20 minuti . Ecco quindi – con l’aiuto del Var, prima il gol di Firmino al 90+8′ e poi quello di Toney al 90+16′ per il rocambolesco 4-2 finale.