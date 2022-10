04-10-2022 21:15

Va a giocare a Stamford Bridge da primo in classifica, Stefano Pioli e il Milan sanno di avere a disposizione una grande chance per spiccare il volo verso gli ottavi di Champions. Di fronte, però, c’è un Chelsea che, dopo il cambio di allenatore, si annuncia ancor più insidioso e imprevedibile. Il tecnico rossonero, comunque, si mostra più che fiducioso in conferenza stampa: per il Milan questo è un vero e proprio esame di maturità europeo.

Chelsea-Milan, le parole di Pioli in conferenza

Così Pioli nella conferenza pre-gara, iniziata con qualche minuto di ritardo: “Si affronteranno due squadre che amano un calcio offensivo, che provano a comandare la partita. Sarà un match difficile, la qualità degli avversari è alta. Siamo in emergenza, ai ragazzi chiederò di giocare con le loro qualità, i loro concetti, dando il massimo. Sono sicuro che la squadra ci proverà. Il Chelsea avrà un approccio forte, determinato, con ritmo, con tutte le qualità che hanno. Abbiamo le qualità per mettere in difficoltà un avversario così forte”.

Troppi infortuni al Milan? La risposta di Pioli

Già, Milan in emergenza. Pioli ne è consapevole ma non dà la colpa a nessuno per questa situazione. “Gli infortuni? Possono succedere, il calendario fitto non ci aiuta di certo: in ogni caso sono accompagnato da professionisti capaci che ci aiuteranno a trovare soluzioni. Una grande sfida – prosegue il tecnico del Milan – come quella di domani sera permetterà di capire a che punto siamo arrivati e sicuramente di crescere”.

Chelsea-Milan, Pioli indica chi sarà il capitano

Infine un’indicazione sul capitano: dopo l’infortunio di Calabria, largo a un altro giovane: “Abbiamo diversi leader. Bennacer è un leader tecnico e caratteriale per l’esempio che dà, sicuramente è uno dei leader di questa squadra”. Quindi ancora sui progressi in termini di personalità mostrati dal Milan: Credo che la squadra stia migliorando tanto, dobbiamo sfruttare questa esperienza per un percorso di crescita. In Champions ci sono tante squadre di questo livello e dobbiamo approfittare di queste occasioni”.