Pirlo non abdica: "Dovremo essere bravi a sfruttare i passi falsi dell'Inter"

La Juventus sfida la Lazio nell’anticipo del sabato sera della 26ª giornata di Serie A, con l’obiettivo di dare continuità al successo contro lo Spezia.

Andrea Pirlo ha presentato la partita in conferenza stampa: “Affrontiamo una grande squadra che gioca insieme da canni più o meno ha gli stessi giocatori. L’abbiamo preparata nel migliore dei modi sapendo le loro caratteristiche, con giocatori molto bravi a partire in contropiede e molto bravi nella gestione della palla”.

Al Porto e al ritorno degli ottavi di Champions si penserà quindi da domenica…: “Adesso abbiamo la Lazio, è una partita importante per il proseguio del campionato, poi penseremo al Porto. Sono abituato a pensare partita dopo partita e non a quelle che verranno dopo perché il presente è la partita di domani. Dobbiamo concentrarci per vincere con tutte le forze la partita contro la Lazio. Il campionato è ancora aperto e dovremo essere bravi a sfruttare eventuali passi falsi dell’Inter”.

Contro Immobile e compagni, però, Pirlo dovrà fare i conti con tante assenze: “Gli indisponibili ci sono. Stamattina qualcuno si è allenato in parte con la squadra e fortunatamente abbiamo ncora un giorno per cercare i recuperare qualcuno. Peccato per l’assenza di Bentancur che ci costringerà a fare altre scelte. Non abbiamo una rosa lunga per scegliere altri centrocampisti perciò dovremo inventarci qualcosa per mettere in campo la formazione migliore.

De Ligt non si è ancora allenato, domani vedremo come starà. Bonucci ha fatto una parte dell’allenamento oggi, ma viene da sedici giorni di inattività. Morata sta meglio, l’altro giorno ha giocato una mezz’ora, speriamo possa fare anche più di trenta minuti”.

