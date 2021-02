Pirlo sicuro: "La Juve ha voglia di vincere, conosciamo Conte"

Rivincita e riscatto. Questo cerca la Juventus martedì sera quando a ‘San Siro’ affronterà di nuovo l’Inter, stavolta in una gara valida come andata delle semifinali di Coppa Italia.

Andrea Pirlo, intervistato da ‘JTV’, assicura che i bianconeri hanno ancora la giusta fame e soprattutto che hanno imparato dalla sconfitta subita qualche settimana fa contro i nerazzurri.

“Voglio vedere una squadra consapevole della propria forza. La sconfitta con l’Inter ha insegnato tanto. Quando siamo sul pezzo non siamo noi stessi, non siamo la Juventus. Da lì siamo ripartiti facendo grandi prestazioni, abbiamo avuto la fortuna di incontrare subito il Napoli in una finale quindi abbiamo rialzato subito l’attenzione. Ho un gruppo di ragazzi con tanta voglia di vincere dentro e questo è fondamentale per una squadra ambiziosa come lo siamo noi”.

Il tecnico della Juve non si aspetta un’Inter molto diversa da quella affrontata in campionato.

“Mi aspetto la solita gara. Cercheranno di mettere in campo le proprie idee. Conosciamo bene Conte e ci siamo preparati bene a quello che potrà accadere domani in campo. E’ una squadra brava a chiudersi e ripartire, con giocatori veloci in campo, dovremo fare una partita attenta”.

Pirlo infine annuncia la presenza di Buffon in porta e l’assenza di Ramsey, alle prese con un piccolo problema muscolare.

“Ci sarà il rientro di Buffon in porta. Avremo l’unica defezione di Ramsey che ha avuto un risentimento ieri in allenamento. Abbiamo trovato compattezza grazie al rientro di Chiellini e anche Bonucci sta facendo delle ottime partite ed è migliorato soprattutto sul piano dell’aggressività”.

