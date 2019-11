Affondo di mercato del Pisa per l'esterno del Parma Mattia Sprocati. Secondo La Nazione, il club cadetto starebbe seguendo con attenzione l'attaccante crociato, che nelle ultime partite si è però messo spesso in vetrina in serie A, complice i tanti infortunati nel reparto offensivo ducale.

Per il giornale toscano l'operazione è molto complicata ma non impossibile, anche se a gennaio potrebbero muoversi tanti altri club, anche della massima serie.

SPORTAL.IT | 28-11-2019 13:02