Pisa, arriva la Reggina: caccia a un record storico

Interrotta con il arpeggio contro il Parma la striscia di cinque vittorie consecutive dall’inizio del campionato, il Pisa torna all'”Arena Garibaldi-Anconetani” per sfidare la Reggina.

La squadra di D’Angelo punta a tornare al successo, ma le statistiche mettono in guardia i nerazzurri. Tra le squadre affrontate più di 10 volte, infatti, la Reggina è quella contro la quale il Pisa vanta la più alta percentuale di pareggi in Serie B: il 57%, ovvero otto gare, sulle 14 totali, compresa l’ultima (0-0) dello scorso marzo.

La Reggina inoltre ha perso soltanto una delle ultime 15 sfide di Serie B: 4-0, in casa, lo scorso maggio, contro il Frosinone; cinque successi e nove pareggi chiudono il parziale.

Nelle sette gare di Serie B giocate tra Pisa e Reggina in casa dei nerazzurri, inoltre, le due squadre hanno collezionato cinque clean sheet a testa: a completare il quadro una vittoria per parte e cinque pareggi, compresi i due più recenti.

Ai toscani però non mancano le motivazioni per cercare di conquistare la quarta vittoria casalinga su quattro partite. Soltanto una volta nella loro storia, i nerazzurri non hanno subito alcuna sconfitta nelle prime sette sfide stagionali nel torneo cadetto: nel 1984-’85 (la striscia utile si interruppe alle 17ª partita contro il Catania), quando conquistarono la promozione nella massima serie.

Il Pisa inoltre va in gol da 12 partite di Serie B e potrebbe eguagliare il proprio record di 13 fissato nel 1937, nel 1967 e nel 2020.

Sarà anche la sfida tra i bomber Lorenzo Lucca e Andrej Galabinov. Il primo, rivelazione del primo scorcio di campionato, è il giocatore che ha preso parte a più gol in questo campionato, ben sei (cinque reti, un assist).

Il bulgaro, invece, va in gol, escludendo i playoff, da quattro trasferte consecutive di campionato tra Spezia e Reggina: l’ultimo giocatore ad avere trovato il gol per almeno cinque match esterni di fila nel torneo cadetto è stato Andrea Caracciolo, nel dicembre 2014.

