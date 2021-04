Pisa, contro il Cosenza c'è un precedente da sfatare

Reduci rispettivamente da tre e due sconfitte consecutive, Pisa e Cosenza non potranno più permettersi di sbagliare nella partita in programma all'”Arena Garibaldi-Romeo Anconetani” sabato 17 aprile alle ore 14 e valida per la 34a giornata di campionato.

I toscani, lontani ben 7 punti dall’obiettivo playoff, hanno perso le ultime tre partite di campionato, subendo tante sconfitte quante ne avevano incassate nelle precedenti 20 gare: i nerazzurri non incappano in quattro ko consecutivi nel torneo cadetto da aprile 2009.

Il Cosenza ha vinto sei degli ultimi nove incroci di Serie B contro il Pisa, pareggiando tuttavia il più recente: 1-1 nel match d’andata. I rossoblù non hanno trovato il gol nelle ultime due partite di campionato: da quando è tornato in Serie B (2018-‘19), il Cosenza non è mai rimasto a secco per tre match di fila.

Dopo 12 risultati utili casalinghi di fila (cinque vittorie e sette pareggi), il Pisa ha perso la sfida più recente contro il Lecce: l’ultima volta che la squadra nerazzurra ha incassato due sconfitte interne consecutive in Serie B è stata nel dicembre 2019, il secondo proprio contro il Cosenza.

Il Cosenza porta fortuna a Giuseppe Mastinu: l’unica doppietta segnata in Serie B dal centrocampista è arrivata infatti proprio contro i calabresi, lo scorso luglio, all’”Alberto Picco”, con la maglia dello Spezia.

OMNISPORT | 14-04-2021 16:11