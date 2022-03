Pisa, D'Angelo: "Con la Cremonese non sarà decisiva"

12-03-2022 17:09

Il tecnico del Pisa Luca D’Angelo ha parlato alla vigilia della partita di campionato contro la Cremonese, uno scontro al vertice della cadetteria: “Conosciamo il modo di giocare della Cremonese, è una squadra forte ed immaginavo già ad inizio stagione il campionato che avrebbe fatto – ha spiegato D’Angelo -. Sono molto bravi a recuperare palla nella metà campo avversaria, palleggiano molto in fase difensiva andando alla ricerca di calciatori bravi tecnicamente. Siamo due squadre diverse, loro puntano molto sui duelli uno contro uno, noi siamo diversi anche nei centrocampisti”.

“E’ ovviamente una partita molto importante ma non decisiva perché mancheranno ancora molte partite. Ma avrei detto la stessa cosa se avessimo giocato contro una squadra in un’altra posizione. Non penso possa influire il fatto di giocare dopo Lecce e Brescia, dovremo provare a vincere a prescindere”.

OMNISPORT