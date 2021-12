Pisa, D'Angelo: "Lecce fra le più forti di B, ma ce la giocheremo"

10-12-2021 14:14

Dopo un breve periodo di assestamento, il Pisa è tornato a correre veloce e soprattutto a guardare tutti dall’alto verso il basso nella classifica del campionato cadetto.

I toscani si sono resi protagonisti di una partenza incredibile, poi qualche passaggio a vuoto e adesso di nuovo in carreggiata per inseguire il sogno promozione.

Domani all’Arena Garibaldi è previsto il big match della diciassettesima giornata: il Pisa infatti ospiterà il Lecce. I salentini sono secondi in classifica ad un solo punto di distacco dal Pisa e cercheranno in tutti i modi il sorpasso.

“Lucca ha avuto una settimana complicata a causa di una botta presa a Como, ma ieri si è allenato e domani decideremo se è il caso di farlo giocare da subito o meno. Comunque sia non cambieremo il nostro modulo”. Il tecnico del Pisa Luca D’Angelo esordisce così in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Lecce.

Queste le sue parole riguardo la delicata sfida di domani: “Sarà una partita bella da giocare, contro una squadra molto forte, con grandi qualità e che lo scorso anno ha disputato un campionato eccelso. Inoltre si sono rinforzati e non sarà affatto semplice affrontarli. Il Lecce cercherà di fare la partita, insieme a Cremonese, Parma, Brescia e Monza sono la più forte della B. Dovremmo essere molto bravi per portare a casa la vittoria. Ritengo tutte le gare molto importanti, cercherò di essere il più calmo possibile anche se un po’ di emozione è normale per sfide come questa. – continua D’Angelo come riporta Sestaporta.news – Noi non siamo partiti con l’idea di dover primeggiare in campionato, a differenza del Lecce o di altre, ma vogliamo giocarci la partita alla grande e continuare sulla nostra strada. Tifosi? Sappiamo che saranno al nostro fianco e domani tutti vedranno che abbiamo una tifoseria caldissima che spinge la squadra oltre le difficoltà”.

OMNISPORT