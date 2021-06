Pisa, in arrivo il primo rinforzo per l'attacco

Potrebbe essere del Pisa uno dei primi colpi del mercato di Serie B dell’estate 2021, ancora in fase di “riscaldamento”.

Il nuovo direttore sportivo dei nerazzurri Claudio Chiellini, fratello del capitano di Juventus e Nazionale Giorgio, è infatti a un passo dall’accordo con l’attaccante Stefano Pettinari.

Come riportato da ‘Tuttosport’, infatti, la punta classe ’92, prodotto del vivaio della Roma, andrà a scadenza di contratto con il Lecce il 30 giugno e non resterà in Salento. Il Pisa è stato il club più veloce e determinato nel trattare con l’agente di Pettinari e sta quindi per mettere a segno un acquisto importante che testimonia le ambizioni dei toscani nella prossima stagione.

Pettinari, che nel 2019-2020 era stato uno dei migliori cannonieri della Serie B segnando 17 gol con il Trapani, ha realizzato solo 5 reti nella stagione al Lecce tra campionato e playoff.

OMNISPORT | 21-06-2021 18:39