Pistocchi-Moggi, la storia infinita: il nuovo Tweet

Sono ruggini antiche quelle che segnano il tormentato rapporto tra Maurizio Pistocchi e Luciano Moggi. Il giornalista e l’ex dg sono stati spesso protagonisti di vivaci alterchi e di roventi polemiche. Il passato burrascoso di “Lucky Luciano” ha scatenato spesso le critiche al vetriolo del reporter Mediaset. Una storia infinita, ma sempre attuale.

Le ultime puntate

Basta pensare che, appena un paio di mesi fa, lo stesso Pistocchi ha tirato fuori dall’archivio un vecchio video sull’ex dirigente della Juve che ha scatenato un vespaio di polemiche sul web. Ha poi polemizzato sul preparatore dell’Atalanta, definendolo “un ex di Moggi”. Insomma, il dito del giornalista è costantemente puntato contro Luciano.

E il fresco messaggio

Dopo l’apparizione di Moggi a ‘Casa Juventibus’, il programma di Massimo Zampini sul web, Pistocchi ha postato sul suo profilo Twitter un messaggio carico d’indignazione. Condividendo un Tweet del profilo “nonleggerlo” – “Moggi sul processo #Calciopoli: ‘Parlavano di potere, ma quella era stima, verso chi ha fatto vincere il mondiale alla Nazionale di calcio’ (dagli amici di @juventibus”) – il giornalista ha chiosato serafico: “Senza vergogna. Lui, e chi lo fa parlare”.

Le reazioni pro

Molti sono d’accordo col giornalista. “Moggi ha fatto danni, soprattutto alla stessa juve. Da juventino non lo voglio più vedere e sentire”, scrive Younes. “Il vero problema è chi gli da spazio”, aggiunge Carlo. “Soprattutto un bugiardo, Calciopoli è esplosa 2 mesi prima della vittoria del mondiale”, puntualizza Matty. Mentre Max arriva a insinuare: “.. e secondo me lo pagano pure!!! Non ho parole”.

E le reazioni contro

Ci sono però anche quelli che stanno ancora con Moggi. “Guarda i giocatori in finale tra le due squadre, poi torna”, scrive polemico un follower. Michele invece se la prende proprio con Pistocchi: “Se non tieni attivi tutti gli anti juventini d’Italia non stai bene”. Mentre Antonino, pur ribadendo con orgoglio la propria fede bianconera, fa una sorta di mea culpa: “Ciò che un vero juventino non dovrà mai perdonare a questo signore: quella Juve avrebbe vinto lo stesso e forse di più, se non ci fosse stato lui con i suoi metodi. Mi spiace che gli altri juventini non lo capiscano”.

SPORTEVAI | 21-03-2020 10:28