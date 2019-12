Pistocchi parla di metodo Moggi e attacca la Juve, bufera sul web

La stangata del Giudice sportivo sulla Juve, con la squalifica di Bentancur, era attesa dopo la gara di Supercoppa con la Lazio ma il comunicato della Lega ha rivelato che sono state comminate anche multe salate: per il ds Fabio Paratici e il vice presidente Pavel Nedved un’ammenda da 5.000 euro ciascuno “per avere, al termine della gara, nei pressi dello spogliatoio arbitrale, assunto un atteggiamento irrispettoso nei confronti dei collaboratori della Procura federale”.

LO SFOGO – Partendo dalle motivazioni del Giudice Sportivo, si scatena su twitter Maurizio Pistocchi che da sempre non è mai tenero nei confronti della Vecchia Signora.

IL TWEET – Il giornalista di Mediaset va giù pesante e dopo aver postato il comunicato del Giudice relativo ai dirigenti bianconeri, scrive: “Metodo Moggi. Sarebbe ora che alla Juventus,una società che ha l’ambizione di primeggiare in Europa, imparassero a perdere. Perché é dalle sconfitte che si impara. Piu che dalle vittorie”.

LE MINACCE – Ai pochissimi che provano a ribattere, Pistocchi replica aumentando il carico di accuse: “Siete abituati a minacciare gli arbitri. E anche i giornalisti. Per quanto riguarda gli arbitri esistono tutta una serie di documenti ufficiali che certificano quanto esposto, per quanto riguarda i giornalisti anche peggio”.

LE REAZIONI – La stragrande maggioranza dei follower di Pistocchi si associa alle critiche. Nedved è nel mirino di tanti: “Uno dei giocatori più scorretti e juventini in senso deleterio che io abbia mai visto su un campo di calcio” o anche: “Questo è lo stile Juventus da sempre…poi dicono che le altre squadre quando perdono fanno del vittimismo”.

ARROGANZA – C’è chi scrive: “Vedo solo arroganza di chi non accetta la sconfitta. Speravo che calciopoli desse umiltà ad una società disposta invece a vincere con ogni mezzo, anche illeciti”.

IRONIA – Non mancano commenti ironici: “Hanno ragione a protestare .. I patti non erano questi ..chiedere alla Coca Cola” oppure: “Non si capisce come la società della Juventus non sia abituata a perdere le finali arrabbiandosi e infierendo con insulti la terna arbitrale, perdendole quasi tutte dovrebbero avere il callo!”.

RICORDI – Un utente osserva: “Forse vi siete dimenticati la cagnara di Madrid per un rigore sacrosanto… Loro sanno fare gli sportivi solo quando vincono…” e infine: “Sono del tutto d’accordo, lo dico da tifosa bianconera. Dopo una partita che la Lazio ha giocato meglio e meritato di vincere c’era solo da fare i complimenti a tutta la squadra avversaria, prendere le medaglie del 2o posto e tornare negli spogliatoi in silenzio. Brutta figura”.

SPORTEVAI | 24-12-2019 09:03