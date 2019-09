Pistocchi polemico su Milan e Napoli: "Falli uguali, Var diverso"

Dopo la sconfitta del Milan a Torino e due giorni dopo il k.o. del Napoli con il Cagliari, sul web si torna a parlare di Var e di differenze (eccessive) nel suo utilizzo. A puntare il mirino sullo strumento a disposizione dei direttori di gara è ancora una volta Maurizio Pistocchi, che su Twitter ha sottolineato la disparità di trattamento riservata a Napoli e Milan riguardo a due episodi dubbi capitati nella sfida del San Paolo e in quella dell’Olimpico.

I DUE FALLI. Pistocchi mette a confronto due immagini, la prima della trattenuta di Klavan su Llorente nell’area di rigore del Cagliari, non punita dall’arbitro Di Bello: sugli sviluppi dell’azione, anzi, i sardi hanno trovato il gol partita e Kalidou Koulibaly è stato espulso per proteste.

Nella seconda, un’altra trattenuta, quella di De Silvestri su Leao, rilevata come fallosa dall’arbitro Guida e punita con il rigore poi trasformato da Piatek nel momentaneo 1-0 dei rossoneri a Torino.

“A sinistra – scrive Pistocchi – la trattenuta di Klavan su Llorente all’87’ di Napoli-Cagliari: Di Bello non fischia, il VAR non interviene, il Cagliari segna, Koulibaly viene espulso. A destra, la trattenuta di De Silvestri su Leao al 17’ di Torino-Milan, Guida fischia, il VAR conferma la decisione. VARiazioni”.

LE REAZIONI. Il tweet di Pistocchi, non nuovo a sottolineare storture nell’utilizzo del Var, scatena naturalmente i commenti dei suoi follower. “Il Milan? Da 3 anni a questa parte solo torti arbitrali, già quest’anno sono 3 ed 1 proprio ieri. Non parliamo per luoghi comuni”, reagisce indignato Claudio, riferendosi al presunto fallo di Rincon su Calhanoglu non fischiato da Guida prima del gol dell’1-1 del Torino.

MaooNes esprime la rabbia dei tifosi napoletani: “Su Llorente è rigore tutta la vita, la trattenuta impedisce a Llorente di raggiungere il pallone, quindi non si può considerare ininfluente… è rigore, lo devono assegnare, una partita come quella si risolve con gli episodi, con un’altra maglia ora ne avevi battuti 2”.

Gaetano, invece, riflette sulla beffa del rosso a Koulibaly. “Puoi anche non dare il rigore per il Napoli… ma non espellere Koulibaly quando poi dai giocatori della Juve voi arbitri venite puntualmente presi a testate o mandati a quel paese platealmente”.

Per Giovanna, infine, a creare questi casi è il protocollo Var: “Il problema è tutto nella discrezionalità data agli arbitri. In poche parole decidono loro chi favorire, l’oggettivita resta solo per i falli di mano e fuorigioco”.

SPORTEVAI | 27-09-2019 11:29