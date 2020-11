Pistocchi punge la Juve: "sul campo quando ci pare e piace"

Non poteva non avere strascichi in Italia la decisione dell’Uefa di assegnare il 3-0 a tavolino a favore della Romania dopo il forfait causa covid della Norvegia. Tante, o poche a seconda dei casi, le analogie con Juventus-Napoli dello scorso 4 ottobre. E se l’opinione pubblica resta divisa tra colpevolisti e innocentisti, è Maurizio Pistocchi a tirare l’ennesima stoccata sulla vicenda con un tweet al veleno che ovviamente non resta “inascoltato” nella rete e genera il classico putiferio.

Romania-Norvegia come Juventus-Napoli

L’antefatto. L’Uefa ha deciso di sanzionare il comportamento della federazione calcistica della Norvegia fermata alla partenza per Bucarest da Oslo dal ministero della Salute per la positività al coronavirus del suo giocatore Omar Elabdellaoui, in un primo tempo rinviando e poi annullando la partita ma poi assegnando la vittoria 3-0 a tavolino alla Romania, dopo il mancato svolgimento della sfida di Nations League a Bucarest.

Juve, Pistocchi: “Felice di ottenere 3 punti a tavolino”

In questi giorni tanti e tanti erano stati i tweet non solo di tifosi comuni ma anche di giornalisti che avevano sottolineato come in un primo tempo la partita fosse stata solamente rinviata senza nessuna sanzione. Tra questi i vari Ziliani, Varriale, Tancredi Palmieri e lo stesso Pistocchi che avevano sottolineato, in un certo senso, la distonia con quanto successo in campo internazionale rispetto al caso italiano di Juve-Napoli.

Alla luce invece del 3-0 inflitto ai danni della Norvegia per non essersi presentata a Bucarest, qualcuno in rete ha voluto riepilogare i tweet di cui sopra e metterli in un unico screen shoot con tanto di epiteto: “ecco cosa scrivevano i celenterati”. Pistocchi ha risposto in maniera piccata anche se con gli smile a corredo del suo messaggio al fiele: “C’è qualcosa di strano nella testa di certa gente: da 16 anni rivendica scudetti revocati per illecito perché “vinti sul campo” ma è molto felice di ottenere 3 punti a tavolino. Insomma, sul campo quando ci pare e piace“.

Pistocchi attacca, i tifosi reagiscono

Gli juventini non perdono tempo “E chi è che fa i caroselli per i 3 punti a tavolino? Io la trovo semplicemente una sanzione adeguata visto l’atteggiamento chiagnefottista dei napulicchi, poi ancora dovete capire che la Juve non c’entra nulla in tutto ciò”; “La Juve rispetta le regole, come le ha rispettate contro il Napoli. Inutile aprire l’argomento 2006, li fu fatta una porcata all’italiana, basta leggere le relazioni di Palazzi”; “Il problema e’ che voi facendo passate per essere l’altra faccia della stessa medaglia. Ossessionati al contrario. Quando la juve fa le magagne giusti dirlo, in questi caso l’ha fatta il napoli. Punto. E lo dico da esterno non tifando ne juve ne napoli”.

SPORTEVAI | 19-11-2020 09:28