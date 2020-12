Pistocchi punzecchia la Juve: trovate le differenze

Juve favorita dagli arbitri e dal sistema. E’ questo il messaggio che in maniera molto velata, Maurizio Pistocchi cerca di lanciare dalla sua pagina Twitter. Del resto non è un mistero che negli ultimi anni, il giornalista si è spesso trovato contro il popolo bianconero e anche in questa occasione non fa eccezione.

Il messaggio

Pistocchi è tornato sulla riduzione della squalifica ad Alvaro Morata che aveva rimediato due turni, ma il ricorso della Juve è stato accolto e lo spagnolo potrà essere in campo contro il Genoa. Nel suo post il giornalista riporta casi del passato come i quattro turni toccata a Menez quando giocava per il Milan (siamo nella stagione 2015) e le tre giornate rimediate lo scorso anno dal difensore dell’Inter, Milan Skriniar.

Il botta e risposta con i tifosi

Il messaggio del giornalista scatena immediatamente la reazione dei tifosi bianconeri e Pistocchi non si tira indietro dando vita in molti casi a dei botta e risposta molto accesi con i suoi follower. A Mirko che scrive: “Forse non ha insultato. O lei ha sentito cosa ha detto al direttore di gara. Ci sono vari video dove si coglie il labiale di Morata che dice “Era un rigore imbarazzante. Beh evidentemente un espressione non così irriguardosa come il direttore di gara aveva inizialmente appuntato nel referto”, Pistocchi replica: “Quindi l’arbitro ha scritto il falso? Allora va fermato”.

E ancora più piccato il botta e risposta con Giovanni: “L’errore fu espellerlo poiché disse solamente “è un rigore imbarazzante”. Espulsione inesistente”. Pistocchi accende subito la polemica: “Quindi errore tecnico e partita da ripetere, o lei preferisce lo 0-3 a tavolino?”. Il tifoso replica ancora: “Semplicemente non andava espulso, è un errore tecnico. Chissà cosa ha sentito l’arbitro nella confusione finale e ha voluto fare il protagonista estraendo il rosso”. Pistocchi incalza ancora: “Quindi l’arbitro ha scritto il falso, il giudice sportivo ha commetto un illecito: 3-0 a tavolino anche a Benevento?”.

Attacco alla Juve

Il messaggio di Pistocchi genera un vero e proprio fiume di polemiche, gran parte indirizzate verso quelli che molti tifosi vedono come un sistema che continua a favorire la Juventus. Ma sono tanti i tifosi che attaccano anche sotto il piano personale: “Lei ha ancora il coraggio di definirsi giornalista? Commenta le notizie come se fosse un tifoso da bar. Che mancanza di professionalità. Ci sono questioni soggettive e in molti casi non solo per la Juventus, la FIGC ha accetto ricorsi diminuendo giornate di squalifica”.

SPORTEVAI | 12-12-2020 08:56