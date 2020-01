Pistocchi ringrazia tifosi Inter e scatena bufera sul web

Aveva preso posizione contro un articolo apparso su La Stampa, in cui l’Inter veniva paragonata a banda da perizia psichiatrica, e la cosa non è passata inosservata nell’ambiente nerazzurro. Ieri, in occasione della gara di coppa Italia vinta contro la Fiorentina in curva è apparso uno striscione elogiativo nei confronti di un giornalista, cosa assai rara.

LO STRISCIONE – Si tratta di Maurizio Pistocchi che aveva attaccato duramente l’articolista della Stampa per quella definizione. Dalla curva Nord è stato esposto dunque questo striscione: “Rispetto per l’onestà intellettuale, nè coi tifosi nè col potere, grande Pistocchi”.

IL TWEET – Il giornalista di Mediaset ha ringraziato su twitter: “Questo è il mio Scudetto. Grazie alla CurvaNord dell’Inter per aver capito Il Calcio è di chi lo ama, Io non sono tifoso di nessuno solo del calcio. Non mi interessa la stima di tutti. Ma sono felice che chi segue il mio lavoro da 40 anni abbia capito quello che certa gente non capirà mai”.

L’ACCUSA – E a chi gli ricorda di essere solo anti-juventino replica poi:”Tra i miei migliori amici ci sono tanti tifosi della Juve. Che si vergognano dei loro ex-dirigenti e di chi espone scudetti revocati”.

LE REAZIONI – E’ proprio dai tifosi bianconeri che arrivano le critiche via social: “Cartonato tu. Cartonati loro” o anche: “Da Scudetto di cartone a striscione di cartone è un attimo” oppure: “Sbaglio o i Boys son quelli che lanciarono lo scooter dagli spalti, ad ognuno i suoi estimatori”.

IMPARZIALE? – I fan della Juve insistono: “Se fossi stato realmente imparziale, quello striscione te lo avrebbero dedicato in 20 stadi ma non è così, quindi trai tu le conclusioni” o anche: “La tua mancanza di obiettività è proprio certificata da questo striscione invece. Un “giornalista” realmente oggettivo e distaccato riesce ad ottenere la stima e il rispetto di tutti, cosa che non riguarda sicuramente te, dato che attacchi sempre e solo una squadra”.

A FAVORE – La maggioranza dei follower però si schiera dalla sua parte, tantissimi i fan nerazzurri che elogiano e ringraziano Pistocchi: “Pur non condividendo nulla con la curva nord (tranne l’amore per l’inter) oggi sono orgoglioso di loro. Maurizio chi semina bene e non si piega al potere alla fine ha sempre il riconoscimento che merita……chapeau” e infine: “Striscione meritato, Maurizio…per la tua serietà e competenza. E poi sappiamo tutti che sei un grande “sacchiano” e, forse, simpatizzante milanista. Di conseguenza, lo striscione è ancora piu sincero e riferito alla tua professionalità. Bravo”.

