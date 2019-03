Pistocchi svela il nome del prossimo allenatore della Juve 

Maurizio Pistocchi è certo che quella attuale sarà l’ultima stagione di Massimiliano Allegri sulla panchina della Juventus. Già pochi giorni fa il giornalista aveva raccontato su Twitter dell’accordo tra il tecnico livornese e un prestigioso club di Premier League; ora Pistocchi torna sull’argomento con un post sibillino e poi nei commenti svela anche il nome del prossimo tecnico della Juventus: Didier Deschamps.

L’INCONTRO. Nel suo tweet, Pistocchi spiega che Allegri – che ieri ha chiuso i suoi account social – avrebbe incontrato la dirigenza del suo nuovo club pochi giorni prima della sfida di domenica scorsa a Bologna, vinta dai bianconeri per 1-0. “Chissà cosa ci faceva Max Allegri a Milano, venerdì scorso, prima della trasferta a Bologna, e chi ha incontrato, prima di cenare in una saletta riservata de “La Nuova Arena”?”, scrive il giornalista, che non fornisce altri dettagli sul futuro dell’allenatore. Nei commenti, però, Pistocchi fa filtrare un’altra indiscrezione.

IL SUCCESSORE. Dopo aver confermato a un follower che il futuro di Allegri è in Inghilterra, il giornalista discute con altri due del suo possibile sostituto in bianconero. “Maurizio, alla Juve arriva Zidane da quello che sai?”, gli chiede Andrea, “Non credo: sorpresina”, replica Pistocchi. Un altro follower si butta ad indovinare: “Didier”, scrive, riferendosi a Deschamps, c.t. della Francia campione del mondo e grande ex bianconero. E a quel punto Pistocchi non si nasconde: “Complimenti”. Il dialogo resta aperto e chissà che nelle prossime ore il giornalista non fornisca qualche altro dettaglio sul possibile approdo di Deschamps alla Juventus.

