Il Porto presenta la sfida con l’Inter sui suoi canali social facendo ricorsi a stereotipi sugli italiani con un pizzaiolo dai grandi baffi in vespa e scatena la reazione dei tifosi sul web

13-03-2023 16:00

La sfida del Dragao sembra già cominciata. Il Porto lancia il guanto di sfida all’Inter dopo aver perso la gara d’andata a San Siro per 1-0. Il messaggio per presentare la gara che vale la qualificazione ai quarti finale di Champions League sembra però accendere la miccia della rivalità e non solo con i tifosi nerazzurri.

Porto, il post social è zeppo di stereotipi italiani

Si è parlato spesso degli stereotipi con cui vengono descritti gli italiani all’estero, succede spesso in occasione delle sfide della nazionale e succede anche stavolta in occasione della gara di Champions tra Porto e Inter. Sui canali social del club lusitano è infatti apparsa una locandina di presentazione che fa riferimento ai soliti luoghi comuni associati al nostro paese. Al centro campeggia un pizzaiolo con i baffoni in vespa ed intorno a lui i giocatori del Porto con sguardo laser a mò di supereroi.

Porto-Inter: il messaggio che fa infuriare i tifosi

Sui social il post del Porto per presentare la sfida con l’Inter non passa inosservato. I tifosi italiani si arrabbiano anche se molti puntano sull’ironia per criticare la scelta del club portoghese: “Da quando Milano è conosciuta per la pizza”, scrive Giò. Mentre Lorenzo scrive: “Classica immagine razzista dell’Italia, complimenti” e Doch commenta: “Io ci avrei buttato dentro qualche altro luogo comune”. L’immagine stereotipata dell’Italia colpisce anche tifosi di altre squadre: “A me non frega niente dell’Inter ma questi luoghi comuni sull’Italia hanno anche un po’ stufato. Se lo facciamo noi siamo un popolo ignorante. Anche basta”.

Porto-Inter: dopo il ko di La Spezia sale la tensione

Quella di domani per l’Inter potrebbe essere una gara chiave per il bilancio della stagione. La qualificazione ai quarti di finale rappresenta un traguardo importante per la squadra di Simone Inzaghi e per lo stesso tecnico che nel corso della stagione è stato spesso criticato per i risultati in campionato. Dopo il ko con lo Spezia, c’è voglia di riscatto immediato a tra i tifosi serpeggia in egual misura rabbia e speranza: “Siamo delusi e incazzati ma pieni di speranze, Dragao stiamo arrivando”, il messaggio di Mario.