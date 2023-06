Playoff Serie B: il Cagliari resiste a Parma e Ranieri conquista la finale. Le pagelle

I rossoblu strappano lo 0-0 al Tardini contro il Parma e conquistano la finale dei playoff di Serie B: si giocheranno la promozione in Serie A contro il Bari

03-06-2023 23:07

Saranno Bari e Cagliari a giocarsi l’ultimo posto disponibile per la promozione in Serie A. Dopo i Galletti, sono infatti gli uomini di Claudio Ranieri a qualificarsi per la finale dei playoff di Serie B grazie al pareggio per 0-0 ottenuto al Tardini contro il Parma nella gara di ritorno della semifinale.

Al termine di una partita giocata alla perfezione sotto l’aspetto difensivo, i sardi conquistano il pass per la doppia sfida contro il Bari (gara d’andata in programma l’8 giugno, ritorno l’11) in virtù del 3-2 ottenuto nella partita d’andata in Sardegna.

Parma-Cagliari: ripresa al cardiopalma, caso VAR

Primo tempo equilibrato, con poche occasioni da gol. I ducali, orfani di Buffon (in porta c’è Chichizola), sono padroni del possesso palla ma incidono troppo poco in attacco, mentre i sardi creano una chance con Nandez e al 35′ si vedono annullare un gol di Lapadula per fuorigioco della punta italo-peruviana.

Nella ripresa Pecchia cerca di smuovere le acque inserendo Zanimacchia, ma resta l’atteggiamento rinunciatario ed incerto dei suoi, che faticano eccessivamente ad entrare nell’area ospite. A mezz’ora dalla fine i crociati si giocano il tutto per tutto: dentro Mihaila e Camara per Man e Bernabé, poi anche Cobbaut per Del Prato e Bonny per Sohm.

La partita decolla nell’ultimo quarto d’ora: Bonny al 74′ porta in vantaggio i gialloblu ma il VAR gela il Tardini, perché il pallone non oltrepassa del tutto la linea di porta dopo essere sbattuto sulla traversa, e la rete viene così annullata. La squadra di Pecchia assedia l’area del Cagliari negli ultimi minuti, ma il fortino di Ranieri resiste anche con fortuna: all’83’ Zanimacchia scheggia la traversa. Gli ospiti contrattaccano e all’86’ Luvumbo ha una grande chance per chiudere la contesa, ma tira addosso a Chichizola. I rossoblu si difendono con ordine e resistono fino al triplice fischio, conquistando la finale.

Parma-Cagliari, le pagelle dei gialloblu

Chichizola 7: decisivo in diverse circostanze

Del Prato 5,5: in difficoltà su Luvumbo

Osorio 6: controlla con qualche difficoltà gli attaccanti del Cagliari

Circati 5,5: fatica a contenere Lapadula

Coulibaly 6,5: tra in più positivi del centrocampo ducale

Estevez 5,5: fa il suo compitino ma serviva altro per mettere in difficoltà il Cagliari

Bernabé 5,5: deludente, viene ben controllato dai centrocampisti sardi

Man 6: mette qualche cross interessante ma i compagni non sfruttano

Sohm 5: era la gara più importante della stagione ma la sbaglia

Benedyczak 5,5: combina troppo poco in una partita così importante

Vazquez 6: parte bene ma poi cala nettamente non riesce a dare il suo contributo costante nella ripresa

51′ Zanimacchia 6,5: dà sicuramente più pericolosità alla manovra degli emiliani

66′ Camara 6,5: con il suo ingresso l’attacco del Parma si risveglia

66′ Mihaila 6: poco concreto sotto paorta

73′ Bonny 7: segna alla prima palla toccata, ma non è fortunato perché il pallone non varca del tutto la linea di porta. Dà più imprevedibilità all’attacco ducale.

73′ Cobbaut 6

Pecchia 5,5: il suo Parma ci mette troppo ad entrare in partita e a creare pericoli. Azzecca i cambi, ma nel finale non è fortunato. La missione promozione è fallita.

Parma-Cagliari, le pagelle dei rossoblu

Radunovic 6,5: risponde presente nelle poche occasioni in cui è chiamato in causa

Zappa 6: niente proiezioni offensive ma molto efficace in copertura

Dossena 6: fa passare una serata difficile a Vazquez, peccato per il giallo che gli costa la squalifica per l’andata della finale

Obert 6: compie il compito assegnatogli da Ranieri alla perfezione

Azzi 5,5: non sempre preciso nei passaggi, qualche errorino di troppo

Nandez 6,5: gara da leone, combatte e non si ferma mai fino al triplice fischio

Makoumbou 7: dominatore del centrocampo, recupera svariati palloni e manda in difficoltà il centrocampo del Parma

Deiola 6,5: grande impegno e volontà a centrocampo

Kourfalidis 6,5: uomo ovunque di Ranieri, dà una mano in difesa e partecipa alle azioni offensive

Lapadula 7: leader tecnico e carismatico della squadra, si vede annullare un gol. Tanto aiuto anche in copertura

Luvumbo 7: si divora un gol nel finale ma è sempre un pericolo per il Parma

46′ Goldaniga 6: entra nella ripresa e contribuisce al lavoro difensivo della squadra

46′ Di Pardo 6: tiene la posizione e tanto basta

57′ Altare 6,5: gara diligente e attenta

80′ Viola 6: entra nel finale e sfiora la rete

72′ Prelec 6: tiene bene palle, prezioso nel contenere il Parma

Ranieri 7: l’esperto tecnico testaccino dispone alla perfezione il suo Parma e conquista la finale. Ora è a un passo dalla promozione in Serie A: sarebbe un altro alloro da aggiungere alla sua brillante carriera.