Serie B, Playoff: Luvumbo trascina il Cagliari contro il Parma. Le pagelle

I rossoblù di Ranieri vincono 3-2 in rimonta la semifinale d'andata dell'Unipol Domus. Battuti i gialloblù di Pecchia, che erano avanti 2-0. Il ritorno sabato al Tardini.

30-05-2023 23:18

Dopo il successo per 1-0 del SudTirol nei confronti del Bari, è arrivata una grande vittoria in rimonta da parte del Cagliari nei confronti del Parma nell’altra semifinale d’andata dei playoff di Serie B. Dallo 0-2 del primo tempo, i rossoblù di Claudio Ranieri hanno fatto una straordinaria seconda frazione e hanno battuto per 3-2 i gialloblù di Fabio Pecchia.

Cagliari-Parma, il vantaggio gialloblù

All’Unipol Domus i padroni di casa hanno provato da subito a fare la partita, ma gli ospiti sono andati in vantaggio già dopo pochissimi minuti. Il primo gol è arrivato infatti al 10′ con Benedyczak, abile a chiudere una bellissima azione di Sohm.

Il Cagliari ha dunque provato a raggiungere il pari nei minuti successivi, ma al 26′ il Parma ha trovato il raddoppio proprio con Sohm, bravo a completare un’azione di Estevez. Così all’intervallo le due squadre sono andate sul 2-0 per i gialloblù.

Cagliari-Parma, la rimonta rossoblù

Nella ripresa i sardi allora hanno attaccato da subito a testa bassa e al 68′ ecco il primo gol con Luvumbo, servito da Nandez. A dare la svolta definitiva è poi stato il calcio di rigore assegnato per fallo di Mihaila sullo stesso Luvumbo, gol di Lapadula dal dischetto all’85’.

Ma la gara non è terminata lì, all’89’ il Cagliari è riuscito addirittura a vincere la partita grazie alla doppietta di Luvumbo. Una rimonta straordinaria, con il Parma costretto a vincere al ritorno per rimettere a posto le cose. Due risultati su tre così per i sardi nella gara del Tardini.

Cagliari-Parma, i migliori e i peggiori

Questi i migliori e i peggiori della semifinale di andata:

Luvumbo 8: due gol segnati e un rigore procurato, difficile fare meglio.

Lapadula 7: bella partita e poi un’importantissima rete dal dischetto.

Ranieri 7.5: grande vittoria in rimonta, bel vantaggio in vista del ritorno.

Sohm 6.5: un buon primo tempo con un assist e poi anche un gol.

Benedyczak 6: la rete del vantaggio è stata sua, ma non è bastata.

Pecchia 5: davvero un peccato perdere così questa gara dopo due gol.

Cagliari-Parma, il tabellino

Questo il tabellino di Cagliari-Parma:

Cagliari-Parma 3-2 (0-2)

Marcatori: 10′ Benedyczak (P), 26′ Sohm (P), 68′ Luvumbo (C), 85′ rig. Lapadula (C), 89′ Luvumbo (C).

Cagliari (4-3-1-2): Radunovic; Zappa (69′ Goldaniga), Dossena (69′ Di Pardo), Altare, Azzi; Nandez, Makombou, Rog (46′ Luvumbo); Mancosu (62′ Viola); Pavoletti (46′ Deiola), Lapadula. A disposizione: Aresti, Millico, Prelec, Lella, Barreca, Obert, Kourfalidis Allenatore: Ranieri.

Parma (4-2-3-1): Buffon (46′ Chichizola); Delprato, Osorio, Cobbaut, Coulibaly; Bernabé, Estevez (46′ Juric); Zanimacchia (88′ Bonny), Sohm (58′ Man), Benedyczak (68′ Mihaila); Vazquez. A disposizione: Corvi, Balogh, Charpentier, Hainaut, Circati, Inglese, Zagaritis. Allenatore: Pecchia.

Ammoniti: Estevez (P), Vazquez (P), Chichizola (P), Mihaila (P).

Arbitro: A. Colombo.