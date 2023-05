Playoff Serie C, arrivano i verdetti ufficiali

Prosegue il cammino per la Serie B per Gubbio, Pro Sesto, Audace Cerignola, Foggia, Virtus Verona ed Ancona

14-05-2023 22:42

Al termine della gara rea Carrarese e Ancona si è chiuso il secondo turno dei playoff di Serie C. Nella giornata di oggi (domenica 14 maggio) sono sei le squadre che continuano a sognare nella scalata alla Serie B.

Ad aprire le danze è stata la gara tra Gubbio e Pontedera. A passare il turno sono i padroni di casa, forti di due risultati su tre. Il match, terminato poi per 1-1 e con due espulsioni (una per lato) si è sbloccato dopo appena 13 minuti di gioco: l’attaccante del Pontedera Francesco Nicastro dagli undici metri è freddo e supera Di Gennaro (portiere del Gubbio). La gara degli ospiti si complica nel secondo tempo quando, complici due ammonizioni, Lorenzo Peli lascia i suoi in dieci. Nel concitato finale il Gubbio acciuffa il pareggio grazie a Semeraro. La rete realizzata al minuto 86 del giocatore del Gubbio (entrato in campo al minuto 75) sancisce il passaggio del turno da parte dei padroni di casa.

Nel girone A, alle 18, era prevista la gara tra Pro Sesto e Renate: a proseguire il cammino per la Serie B sono i padroni di casa allenati da Mister Matteo Andreoletti. Alessandro Capelli, al minuto 62, trova il modo di superare l’estremo difensore del Renate e porta in avanti i suoi. Gli ospiti reagiscono al minuto 72 riacciuffando il pareggio grazie alla rete du Angeli. Il gol del terzino sinistro però non cambia le sorti della gara: al termine dei 90 minuti regolamentari passano il turno i padroni di casa.

Nel derby pugliese tra Audace Cerignola e Monopoli sono i padroni di casa ad avere la meglio: la gara, terminata con il finale di 2-1, sancisce il passaggio del turno della squadra che ha raggiunto il quinto posto nel corso della regular season. Sono proprio i padron idi casa, nel primo tempo (minuto 37) ad aprire le danze grazie alla rete du Miguel Angel Maiza. Gli ospiti reagiscono e dopo 6 minuti di gioco – nel secondo tempo – realizzano il momentaneo pareggio: Viteritti pareggia i conti. Nel finale arriva però la doccia fredda per il Monopoli: D’Ausilio, in pieno recupero, fa esplodere i padroni di casa realizzando la rete del definitivo 2-1.

Passa il turno anche il Foggia di Delio Rossi: i rossoneri, nella gara contro il Potenza, raccolgono un importante pareggio per 1-1 e sognano la Serie B. A sbloccare la gara però sono gli ospiti al minuti 75 con Angelo Talia. I rossoneri, però, con voglia, riacciuffano (minuto 87) un insperato pareggio e proseguono il loro percorso nel playoff di Serie C.

Esce incredibilmente dai playoff il Padova. Nel derby veneto i padroni di casa escono dal campo sconfitti dalla Virtus Verona. Gli ospiti, dopo aver battuto il Novara per 3-0, superano anche la più attrezzata Padova: a decidere il match è il solito, intramontabile e navigato, attaccante argentino Juanito Gomez. Pochi minuti dopo il gol del vantaggio, il Padova rimane in 10 (espulsione diretta per Antonio Donnarumma) e sogno infranto.

Termina anche il posticipo tra Carrarese ed Ancona. Ad avere la meglio sono gli ospiti che, nel finale, al minuto 87, trovano la rete del passaggio del turno grazie ad Alberto Spagnoli. Termina la stagione della Carrarese di Mister Dal Canto, continuano a sognare – invece – i ragazzi allenati da Mister Marco Donadel.