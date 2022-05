Playoff Serie C: Catanzaro, Padova e Palermo ipotecano la semifinale

17-05-2022 23:01

Salta il fattore campo nell’andata del secondo turno della fase nazionale dei playoff di Serie C.

Tre partite su quattro si sono infatti concluse con il successo della squadra in trasferta, ovvero le teste di serie, meglio piazzate nella stagione regolare e quindi avvantaggiate dal regolamento che permette loro di qualificarsi alle semifinali in caso di parità di reti segnate tra andata e ritorno, senza la disputa dei tempi supplementari dopo i 180 minuti.

Il passaggio del turno è allora a un passo per il Padova, che ha vinto 1-0 ad Alessandria in casa della Juventus Under 23 (ha deciso un gol di Chiricò a metà ripresa) e per Catanzaro e Palermo, che hanno vinto 2-1 rispettivamente a Monopoli e Chiavari contro l’Entella, trascinate dai gol dei rispettivi bomber, Pietro Iemmello, autore di una doppietta per il Catanzaro, e Matteo Brunori Sandri, autore su rigore del gol decisivo per i rosanero.

È invece caduta la Reggiana, sconfitta 1-0 dalla Feralpisalò, in gol con Guerra al 3′. Gare di ritorno in programma sabato 21, a parte la Reggiana che anticiperà a venerdì 20: ai granata per qualificarsi basterà una vittoria con qualunque risultato.

OMNISPORT