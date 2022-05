Playoff Serie C, Palermo a un passo dalla finale

25-05-2022 22:56

Il Palermo vede la finale dei playoff di Serie C.

A tre anni dal fallimento con conseguente ripartenza dalla Serie D il club rosanero è a un passo dal disputare le due partite decisive per la promozione nel torneo cadetto.

La squadra di Silvio Baldini ha infatti vinto per 3-0 la semifinale di andata in casa della Feralpisalò, grazie a un uno-due firmato dal bomber Brunori al 43′ del primo tempo, dopo svarione di Corrado, e da Floriano al secondo minuto di recupero della prima frazione. Padroni di casa spuntati e troppo rinunciatari nel primo tempo, mentre nella ripresa Miracoli si è fatto parare un rigore da Massolo in avvio. Palermo vicino al tris con Brunori e Luperini, poi Soleri chiude i giochi a quattro dalla fine.

Ora i siciliani potranno permettersi di perdere con due gol di scarto nella semifinale di ritorno in programma domenica per volare in finale, mentre un eventuale ko con tre reti di scarto prolungherebbe la sfida ai tempi supplementari ed eventualmente ai calci di rigore.

Nell’altra semifinale invece equilibrio tra Catanzaro e Padova, che hanno pareggiato per 0-0 al “Ceravolo”: primo tempo di marca calabrese, poi è uscito il Padova che si è visto annullare un gol di Valentini dal Var per poi sfiorare la rete con Santini.

Si deciderà quindi tutto nel ritorno di domenica all'”Euganeo”, dove però la squadra di Oddo avrà il vantaggio del fattore campo.