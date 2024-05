Playoff Serie C, Vicenza-Padova 2-0: Ferrari decide il derby con una doppietta, ritorno sabato 25 maggio

Il recupero del Menti completa il quadro delle gare d'andata del secondo turno nazionale (i quarti): netta vittoria per i padroni di casa, Ferrari scatenato.

Mancava solo il derby veneto tra Vicenza e Padova per completare il quadro delle sfide d’andata del secondo turno nazionale dei playoff di Serie C, o se si preferisce dei quarti di finale degli spareggi per la promozione in B: match rinviato di 24 ore a causa dei nubifragi che hanno flagellato la regione negli ultimi giorni. Il recupero ha premiato la formazione di casa, che spinta da Ferrari ha vinto per due reti a zero, mettendo una seria ipoteca sul passaggio in semifinale.

Vicenza-Padova, al Menti lo spettacolo del tifo

Quasi undicimila spettatori (10.806, per la precisione) al Menti per la sentitissima sfida, di cui oltre 1.100 provenienti dalla vicina Padova. Il Vicenza di Vecchi in campo con la difesa a tre e con la coppia d’attacco formata da Pellegrini e Ferrari, con Della Morte trequartista. Il Padova di Oddo, invece, si schiera col 4-3-3: il tridente d’attacco è formato da Liguori, Bortolussi e Valente. Passano dieci minuti e il risultato si sblocca: è il Vicenza a portarsi in vantaggio, scatenando il delirio tra i suoi tifosi.

Playoff Serie C, Ferrari decisivo con due reti

È Della Morte a innescare l’azione con un’apertura dall’altra parte del campo per Costa, perfetto traversone al centro per Ferrari che non dà scampo al portiere avversario Donnarumma, fratello dell’estremo difensore della Nazionale azzurra. La reazione del Padova non è incisiva, anzi sono i padroni di casa a rendersi nuovamente pericolosi. E in apertura di ripresa arriva il raddoppio, al 5′: ancora Costa imbecca Pellegrini, cross per Talarico che centra in pieno la traversa, sulla ribattuta il più pronto è Ferrari che insacca. Il risultato non cambia più e ora il Vicenza “vede” la semifinale.

Il quadro dei quarti playoff: sabato il ritorno

La qualificazione si deciderà al ritorno, in programma sabato 25 maggio in casa del Padova. In quella circostanza ai biancoscudati basterà una vittoria con due gol di scarto, con qualsiasi risultato, per passare. Non sono previsti tempi supplementari o rigori. Il Vicenza, invece, potrà difendere i due gol di vantaggio: in semifinale la vincente troverà una tra Catania e Avellino (all’andata al Massimino 1-0 per gli etnei). Le altre due sfide vedono di fronte Juventus Next Gen e Carrarese (1-1 ad Alessandria all’andata) e Benevento-Torres (1-0 per i sanniti nel primo match al Vigorito).